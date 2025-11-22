Secciones
El tiempo en Tucumán: el cielo estará mayormente cubierto y se espera una máxima de 29°C para hoy

El día comenzó con una humedad relativa del 85% y una mínima de 15.1°C.

CUBIERTO. El cielo se mantendrá tapado de nubes durante la mayor parte del sábado en Tucumán.
Hace 3 Hs

El cielo permanecerá mayormente cubierto durante toda la jornada de hoy en Tucumán, mientras que la temperatura máxima está prevista en 29°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El día comenzó con el cielo ligeramente nublado, una humedad relativa del 85% y una mínima de 15.1°C. La visibilidad, en tanto, alcanzó los 10 kilómetros, de acuerdo con las mediciones oficiales.

Hacia el mediodía, se espera que la temperatura ascienda hasta una media de 22°C, acompañada por vientos moderados del sector nordeste. Durante la tarde, el termómetro continuará su tendencia en alza hasta llegar a los 29°C anunciados por el SMN.

Para la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, aunque se anticipa un descenso marcado de la temperatura, que bajará hasta los 25°C.

El pronóstico para mañana en Tucumán 

De cara al domingo, el SMN anticipa una jornada calurosa, con una mínima de 17°C y una máxima de 31°C. A partir del lunes, el calor volverá a intensificarse y, durante el resto de la semana, podrían registrarse máximas que alcancen los 37°C.

