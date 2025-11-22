Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

En contraste con Hamilton, Carlos Sainz fue una de las grandes noticias del día al meterse en el tercer puesto, detrás del propio Norris y de Max Verstappen. El madrileño brilló en el agua y sacó provecho de una Ferrari que encontró equilibrio en el momento justo. La contracara fue el durísimo golpe de Alex Albon, que había mostrado ritmo para pelear adelante pero se despistó en la Q1, quedando fuera de competencia.