Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 dejó una noche cargada de tensión, lluvia y sorpresas mayúsculas. En medio del asfalto mojado y una tanda que obligó a pilotos y equipos a improvisar sobre la marcha, Lando Norris brilló por encima de todos y se quedó con la pole position. El británico de McLaren firmó una vuelta sólida en condiciones extremas y partirá primero en una grilla que promete una largada explosiva.
La sesión tuvo giros inesperados desde el comienzo. Lewis Hamilton, con el Ferrari, quedó eliminado en la Q1 tras no encontrar ritmo bajo la lluvia. El siete veces campeón partirá desde el puesto 20, un golpe duro para la escudería italiana, especialmente después del buen rendimiento mostrado en prácticas. También sorprendió la salida temprana del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, que tampoco logró avanzar por las condiciones del trazado urbano.
El argentino Franco Colapinto superó una Q1 difícil en la que su Alpine inició con neumáticos intermedios antes de pasar a los de lluvia, una decisión clave para mantenerse con vida en la tanda. Sin embargo, en la Q2 no pudo escalar más allá del puesto 15, posición desde la que buscará avanzar en la carrera. El piloto de Pilar mostró consistencia y evitó errores en un circuito que penalizó cada mínima imprecisión.
En contraste con Hamilton, Carlos Sainz fue una de las grandes noticias del día al meterse en el tercer puesto, detrás del propio Norris y de Max Verstappen. El madrileño brilló en el agua y sacó provecho de una Ferrari que encontró equilibrio en el momento justo. La contracara fue el durísimo golpe de Alex Albon, que había mostrado ritmo para pelear adelante pero se despistó en la Q1, quedando fuera de competencia.
¿Cuándo es la carrera del GP de Las Vegas 2025?
La final del Gran Premio se correrá este domingo desde la 1 AM (hora argentina), en plena madrugada, bajo las luces del Strip y con pronóstico de pista seca.
¿Por dónde ver el GP de Las Vegas?
La carrera podrá verse en vivo por Disney+ con cobertura completa desde la vuelta de formación.