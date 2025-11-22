Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

La adrenalina vuelve al dique Celestino Gelsi. Este domingo 23, El Cadillal será sede de la segunda fecha del Circuito NOA de Aguas Abiertas, una competencia que reúne a nadadores de toda la región en un escenario natural que se transformó en punto de encuentro para quienes aman desafiar la natación en espacios abiertos. Ya son más de 200 los inscriptos, con deportistas que llegarán desde Salta, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, La Pampa, Jujuy, Córdoba y Buenos Aires, además de representantes internacionales provenientes de distintos países.
La jornada tendrá modalidades competitivas y participativas, con distancias para todos los niveles. En el circuito competitivo, cada vuelta es de 2.000 metros y se podrá optar por 1, 2, 3, 4 o, por primera vez este año, 5 vueltas, alcanzando los 10.000 metros. “Las valientes que se animarán a los 10 kilómetros este año vienen de Jujuy y La Pampa”, contó Silvia López, presidenta de la Asociación Civil Tucumana de Nadadores de Aguas Abiertas (ACTNAA).
En la modalidad participativa, las pruebas serán de 500 y 1.000 metros, ideales para quienes están dando sus primeros pasos en la disciplina o buscan vivir la experiencia sin competir por tiempos.
El Circuito NOA vive una edición en plena expansión. La del domingo será la segunda parada del calendario, que comenzó en Santiago del Estero y continuará en diciembre en La Rioja. Tras el receso de verano, volverá en febrero en Jujuy, seguirá en marzo en Salta y cerrará en abril en Catamarca.
Ese crecimiento no es casual. Tiene historia, tiene impulso y tiene comunidad. Silvia repasó cómo se inició todo. “Este encuentro surge por iniciativa de nadadores en 2017”, recordó. Según explicó, primero se unieron Catamarca, Termas de Río Hondo y Tucumán, y luego se sumaron La Rioja, Jujuy y más tarde Salta. “Fue creciendo naturalmente, de boca en boca y por las redes”, agregó. La primera carrera en Pirquitas había reunido apenas 30 nadadores; hoy, el NOA convoca a participantes de todo el país y hasta del exterior.
La previa: acreditaciones, charla técnica e inauguración
La actividad comenzará hoy en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán (Bernardo de Monteagudo 115).
Desde las 17, los nadadores deberán completar la acreditación presencial (incluyendo la entrega de certificado médico y otros requisitos solicitados) y a las 19 habrá una capacitación técnica con recomendaciones de seguridad, normativas y protocolos. Ese encuentro funciona como ceremonia inaugural y es uno de los momentos más esperados por quienes llegan desde lejos para competir el domingo.
La organización destaca el carácter inclusivo y comunitario de esta fecha. Se anotan nadadores de todas las edades y niveles, desde quienes debutan hasta quienes recorren largas distancias en aguas abiertas. “Es una muestra de amor por el deporte y, sobre todo, por la natación”, definió Gervasio Sánchez, integrante de ACTNAA.
La inscripción había cerrado el 17 de noviembre, pero ante la alta demanda se habilitó una preinscripción online con cupos adicionales, que se completarán durante la acreditación del sábado.
Quienes deseen acceder a los cupos habilitados podrán hacerlo a través del siguiente enlace: https://cronobottiming.com/circuito-noa-aguas-abiertas-2025.
El domingo, El Cadillal volverá a enmarcar una de las postales más intensas del deporte regional con cientos de nadadores avanzando entre la naturaleza, en un circuito que no para de crecer.