Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

La adrenalina vuelve al dique Celestino Gelsi. Este domingo 23, El Cadillal será sede de la segunda fecha del Circuito NOA de Aguas Abiertas, una competencia que reúne a nadadores de toda la región en un escenario natural que se transformó en punto de encuentro para quienes aman desafiar la natación en espacios abiertos. Ya son más de 200 los inscriptos, con deportistas que llegarán desde Salta, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, La Pampa, Jujuy, Córdoba y Buenos Aires, además de representantes internacionales provenientes de distintos países.