"Modernicemos San Martín" oficializó sus candidatos a la vicepresidencia

De esta manera, el escenario político de San Martín empieza a tener cada vez más definiciones. Salvo un movimiento inesperado de último momento, el club se encamina a un escenario electoral con tres candidatos confirmados: Augusto Rodríguez, Oscar Mirkin y Samuel Semrik. La presentación formal de listas ante la Junta Electoral, prevista para este sábado entre las 17 y las 24 en La Ciudadela, será un paso clave rumbo a las elecciones del 30 de noviembre, cuando los socios deberán elegir nuevas autoridades.