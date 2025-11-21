"Modernicemos San Martín" oficializó sus candidatos a la vicepresidencia

La carrera electoral de San Martín está llegando a su fin. El tiempo aprieta y, por eso, comienzan a confirmarse oficialmente las fórmulas que competirán. La lista “Modernicemos San Martín”, encabezada por Augusto Rodríguez, presentó a Gabriel Benci como vicepresidente primero y a Adrián Amaya como vicepresidente segundo.
Benci, quien supo ser vocal de la lista “Te quiero tanto”, de Roberto Sagra y Daniel Galina, fue presentado oficialmente ante la Comisión Electoral para las elecciones del 30 de noviembre y formará parte de la primera candidatura que quedó oficializada en la previa de los comicios.
“Luego de fracasos en los armados de plantel y experiencias duras, Gabriel Benci, por entonces socio colaborador, decidió llevar a cabo una comisión de fútbol. Desde allí, todo fueron aciertos en Ciudadela: comenzó a gestarse el equipo que le dio el ascenso al ‘Ciruja’ en Catamarca. Hoy, Benci quiere volver para dejar a San Martín en lo más alto”, reza su presentación.
De esta manera, el escenario político de San Martín empieza a tener cada vez más definiciones. Salvo un movimiento inesperado de último momento, el club se encamina a un escenario electoral con tres candidatos confirmados: Augusto Rodríguez, Oscar Mirkin y Samuel Semrik. La presentación formal de listas ante la Junta Electoral, prevista para este sábado entre las 17 y las 24 en La Ciudadela, será un paso clave rumbo a las elecciones del 30 de noviembre, cuando los socios deberán elegir nuevas autoridades.