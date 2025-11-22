Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1937. Eduardo, el niño que emocionó al presidente Justo

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: 1937. Eduardo, el niño que emocionó al presidente Justo
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 5 Hs

Era el viernes 16 de abril de 1937. Tucumán estaba entusiasmado por la visita del presidente Agustín P. Justo. En medio de la recepción en la estación de trenes, un niño de guardapolvo se abrió paso entre la multitud y sin arredrarse ante los policías de custodia, con firme resolución, le entregó al mandatario un ramo de flores y una carta cuando éste se encontraba en el auto junto al gobernador Miguel M. Campero.

LA GACETA habló después con el chico:

-¿Cómo te llamas?

- Eduardo Carlos José Menghi.

- ¿Edad?

- Doce años.

Le miramos. Vestía con delantal blanco, algo raído. Su traza era humilde. Sobre la altura del delantal lucía una cinta con los colores patrios, que terminaba en una medalla, con el escudo nacional, un premio escolar, tal vez. Se había querido engalanar en esta forma para demostrar su patriotismo infantil al primer patriota de la Nación.

- ¿A qué escuela perteneces?

- A la “Manuel Belgrano”.

-¿Qué dice la carta?

El niño nos miró y respondió con entereza:

-Quiero que el Presidente sepa que mi madre es viuda y es pobre; que en casa no tenemos recursos de ninguna clase.

Recuerdos fotográficos: 1937. Las suites para el presidente Justo en la Casa de Gobierno

Recuerdos fotográficos: 1937. Las suites para el presidente Justo en la Casa de Gobierno

-¿Cómo se llama tu mamá?

-Pastora O. viuda de Menghi.

-¿Qué le has pedido al Presidente?

- Yo, nada; lo que él quiera, para mi madre. Yo solo quiero estudiar y ser algo.

Y el niño nos deja, confundiéndose con la muchedumbre.

No sabemos qué le deparó el destino a ese chico, que, si viviera, hoy tendría 100 años.

La nota se titulaba “Un niño hombre”.

Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 1937. Las suites para el presidente Justo en la Casa de Gobierno

Recuerdos fotográficos: 1937. Las suites para el presidente Justo en la Casa de Gobierno

Lo más popular
Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven
1

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático
2

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate
3

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
4

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores
5

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania

Los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania

Los pollitos nunca dejan de fugarse

Los pollitos nunca dejan de fugarse

Desde Perú: la tragedia de quienes quedaron en medio de un conflicto armado

Desde Perú: la tragedia de quienes quedaron en medio de un conflicto armado

Agro: la mejor performance exportadora interanual en siete años

Agro: la mejor performance exportadora interanual en siete años

Comentarios