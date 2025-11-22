Recuerdos fotográficos: 1937. Eduardo, el niño que emocionó al presidente Justo

Era el viernes 16 de abril de 1937. Tucumán estaba entusiasmado por la visita del presidente Agustín P. Justo. En medio de la recepción en la estación de trenes, un niño de guardapolvo se abrió paso entre la multitud y sin arredrarse ante los policías de custodia, con firme resolución, le entregó al mandatario un ramo de flores y una carta cuando éste se encontraba en el auto junto al gobernador Miguel M. Campero.