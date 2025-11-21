Secciones
Qué dijo Roberto García Moritán sobre los rumores de casamiento con Priscila Crivocapich

El empresario y ex ministro porteño decidió despejar las dudas y habló públicamente sobre cómo avanza el vínculo.

Hace 1 Hs

Roberto García Moritán rompió el silencio y se refirió a las versiones sobre su presunta intención de formalizar su relación con Priscila Crivocapich.

El empresario y ex ministro porteño decidió despejar las dudas y habló públicamente sobre cómo avanza el vínculo. Fue a fines de mayo cuando se lo vinculó por primera vez con la periodista deportiva y, para junio, ya se sabía que compartían citas románticas y que él la había presentado a su círculo más íntimo, incluidos sus amigos.

A partir de entonces, Moritán y Crivocapich confirmaron que estaban iniciando un romance. A principios de julio, realizaron su primera aparición pública como pareja en la inauguración del boliche Caramelo, en Costanera, donde posaron juntos y visiblemente felices ante las cámaras.

Aunque ambos optan por mantener la relación lejos de la exposición, el nombre de Roberto volvió a aparecer en los titulares tras nuevas especulaciones sobre un posible casamiento. Consultado por un cronista de Sálvese Quien Pueda (América), el empresario negó de manera contundente que estuviera pensando en oficializar el vínculo.

“No, nada que ver. Debe haber sido un rumor o un malentendido. Estoy muy bien así y sin ese plan por ahora”, expresó entre risas. De todos modos, dejó la puerta abierta a futuro: “No voy a decir ‘nunca más’, porque la vida siempre te termina dando como una sorpresa”.

Aun así, fue claro sobre sus tiempos: “Pero lejos de ser parte de mis planes. Ni este año ni el año que viene, así que no”.

El movilero del programa, conducido por Yanina Latorre, quiso saber si la posibilidad de casarse era al menos una conversación presente en la pareja. Moritán lo descartó rápidamente: “No, nada que ver. Llevamos seis meses juntos así que estamos bien”.

Ante la comparación con su relación con Pampita -que formalizó apenas tres meses después de iniciar el romance-, el empresario respondió: “Con Caro, la situación fue distinta, son momentos de la vida”.

Finalmente, destacó que se encuentra plenamente disfrutando esta etapa junto a Priscila: “Estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Estoy disfrutando de la vida como hace mucho no lo hacía”.

