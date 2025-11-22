Secciones
SociedadActualidad

Jornada católica: “Yo, para esto he nacido: Cristo Rey y la cuestión social”

Encuentro para pensar la vigencia de la centenaria encíclica Quas Primas de Pío XI.

Alfredo López Alfredo López
Hace 5 Hs

En el marco del centenario de la publicación de la encíclica Quas Primas -documento de marcado carácter social en el que se aborda la cuestión social y sus problemáticas a la luz del Evangelio-, dictada por Pío XI, se realizará hoy la jornada “Yo, para esto he nacido: Cristo Rey y la cuestión social”.

El encuentro tendrá lugar entre las 8 y las 18 en el Hotel Catalinas Park (avenida Soldati 380), abierto a todo público (con inscripción en este link). La propuesta busca recuperar la vigencia de ese pronunciamiento, un texto que reflexiona sobre la justicia, el orden social y la dignidad humana desde la perspectiva cristiana.

Participarán destacados especialistas que expondrán sobre la doctrina social de la Iglesia, la tradición de Santo Tomás de Aquino, la relación entre Iglesia y Estado y la actualidad del mensaje de Cristo Rey frente a los desafíos sociales contemporáneos, en un espacio de reflexión, diálogo y crecimiento.

La jornada es organizada por el Centro de Estudios San José, Ecovida, Médicos por la Vida, Fodecus, Catalinas Park y otras instituciones comprometidas con la formación y el servicio a la comunidad. Como disertantes estarán el juez federal Alfredo López (presentará su libro “Resistir para reconquistar” -foto-); el investigador del Conicet Sergio Raúl Castaño; el abogado Luis Esteban Roldán y fray Patricio Battaglia.

Temas Hotel Catalinas Park
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven
1

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático
2

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate
3

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
4

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores
5

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania

Los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania

Los pollitos nunca dejan de fugarse

Los pollitos nunca dejan de fugarse

Desde Perú: la tragedia de quienes quedaron en medio de un conflicto armado

Desde Perú: la tragedia de quienes quedaron en medio de un conflicto armado

Agro: la mejor performance exportadora interanual en siete años

Agro: la mejor performance exportadora interanual en siete años

Comentarios