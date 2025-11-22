Jornada católica: “Yo, para esto he nacido: Cristo Rey y la cuestión social”

En el marco del centenario de la publicación de la encíclica Quas Primas -documento de marcado carácter social en el que se aborda la cuestión social y sus problemáticas a la luz del Evangelio-, dictada por Pío XI, se realizará hoy la jornada “Yo, para esto he nacido: Cristo Rey y la cuestión social”.
El encuentro tendrá lugar entre las 8 y las 18 en el Hotel Catalinas Park (avenida Soldati 380), abierto a todo público (con inscripción en este link). La propuesta busca recuperar la vigencia de ese pronunciamiento, un texto que reflexiona sobre la justicia, el orden social y la dignidad humana desde la perspectiva cristiana.
Participarán destacados especialistas que expondrán sobre la doctrina social de la Iglesia, la tradición de Santo Tomás de Aquino, la relación entre Iglesia y Estado y la actualidad del mensaje de Cristo Rey frente a los desafíos sociales contemporáneos, en un espacio de reflexión, diálogo y crecimiento.
La jornada es organizada por el Centro de Estudios San José, Ecovida, Médicos por la Vida, Fodecus, Catalinas Park y otras instituciones comprometidas con la formación y el servicio a la comunidad. Como disertantes estarán el juez federal Alfredo López (presentará su libro “Resistir para reconquistar” -foto-); el investigador del Conicet Sergio Raúl Castaño; el abogado Luis Esteban Roldán y fray Patricio Battaglia.