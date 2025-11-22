“Legado, música y juventud” en el Alberdi

“Legado, música y juventud” es el nombre de un concierto muy especial que ofrecerá esta noche la Orquesta Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán y que encierra un mensaje. El recital comenzará a las 21 en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), y será -en principio- la despedida en la batuta de su director titular Gustavo Guersman, quien ya inició los trámites jubilatorios.
Se interpretarán obras de Franz Joseph Haydn, Johann Baptist Georg Neruda, Ástor Piazzolla, Carl Maria von Weber, Carlos Gardel, Béla Bartok y Edward Elgar.
Como solistas intervendrán Gonzalo Páez (en trompeta) y Luis Arenas (clarinete), mientras que la directora invitada será Marcela Roselló. Su nombre suena como posible reemplazante de Guersman, aunque esa definición será tomada -y anunciada- oportunamente por las autoridades de la UNT.
Faro nacional
“En un abanico de sonidos, colores y timbres de épocas diferentes, la Juvenil dará uno de los últimos conciertos de una temporada donde además se cumplieron 40 años de su creación y 35 años a mi cargo -destaca Guersman-. Es la orquesta juvenil con más años de actividad ininterrumpida de la Argentina. Faro, por su continuidad y formato, de otras formaciones similares como la de Córdoba y la mismísima Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil José de San Martín con sede en la Capital Federal”.
La formación tuvo un año itinerante, en el que ofreció varias presentaciones en espacios no convencionales como forma de vincularse con un nuevo público en sus lugares de cercanía. Integrada por 50 músicos, habitualmente hay entradas y salidas propias de una estructura que apunta al crecimiento artístico de sus integrantes, que cumplen una etapa en su seno y buscan nuevos horizontes para su desarrollo.
Un repertorio especial
El director reconoce que “el repertorio está pensado en una suerte de miscelánea que destaca a una discípula, a dos jóvenes valores y a la música, obviamente, que es la manera más directa como se permean las capas más profundas de nuestras emociones”.
“El legado y la música del título apuntan, en un sentido amplio, a las distintas enseñanzas y valores que transmitimos, a la manera en que -a través de la música- se pudo construir una cierta humanidad grupal sin perder las cualidades individuales”, añade. En ese contexto, tampoco es casual que la presentación sea en el Día de la Música, al que se le rinde tributo.
El conductor define a la Juvenil como “una orquesta académica que desde su creación ha transitado repertorios originales de orquestas profesionales; o sea que estudia y prepara obras originales sin arreglos facilitados”.
Ha realizado giras nacionales e internacionales por Chile e Italia, numerosas funciones de conciertos didácticos, conciertos propiamente dichos y también presentaciones no convencionales interactuando con otras disciplinas.
“Hicimos óperas como La Flauta Mágica de Mozart u Orfeo y Eurydice de Gluck y planteos sinfónicos corales junto con el ballet, siempre en un modelo de moneda de dos caras: hacia adentro en lo formativo de los jóvenes músicos y hacia afuera a los diversos públicos, para concretar una profusa tarea de extensión bajo el marco de la Secretaria de Extensión de la UNT, a la que pertenecemos”, menciona.
Además de lo musical, Guersman sostiene que “un profundo objetivo apunta a la armonía de grupos humanos, priorizando el trabajo por un bien común”.
Puerto Libertad: “Me encantan las mujeres”
Una varieté desbordante de humor y sensibilidad vuelve a escena esta noche para celebrar el arte del transformismo, el teatro y el circo. Desde las 21, en Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), “Me encantan las mujeres” se propone cerrar su año a lo grande con las actuaciones de Manuel Villarrubia, Ezequiel Nasci y Nacho Pondal en un espectáculo basado en el humor y los malabares, que toma como eje el encantamiento que produce el mundo femenino y cómo se transforma en impulso creativo, en espejo de la vida cotidiana y, sobre todo, en homenaje a través de personajes, imitaciones y cuadros llenos de color y complicidad con el público.
“Marat/Sade”: reposición del Teatro Estable
La estética del teatro dentro del teatro juega con estirar y desdoblar los límites de la ficción, bajo el concepto de una representación dentro de otra. Ese es el planteo de “La persecución y asesinato de Jean Paul Marat representado por el grupo de actores del Hospicio de Charenton bajo la dirección del señor de Sade”, la obra de Peter Weiss conocida con el título sintetizado de “Marat/Sade”, que el Teatro Estable de la Provincia repondrá a las 21 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), bajo la dirección de Jorge Gutiérrez, en una puesta en escena que fue nominada a siete premios Artea. Los personajes protagónicos confrontan en sus ideas antagónicas sobre el pueblo y el poder.
“Archivo Ramona”: una mirada sobre personajes invisibilizados
A las 21.30, en la sala Luis Franco del Círculo de la Prensa (Mendoza 240), será una de las últimas funciones de “Archivo Ramona”, presentada por su director Raúl Reyes como “una propuesta de teatralidad atrapante donde el humor es la coartada para hablar de lo que duele, donde lo simbólico y lo cotidiano se cruzan en un mismo pulso; no le escapamos a lo humano ni a la aspiración por lo bello sin caer en la solemnidad. Vladimir y Uriel son dos personas que viven invisibilizadas en la calle, mientras que Carmen y Rodolfo son los burócratas que deben registrarlos. Actúan Fabricio Lorenzetti, Sebastián Rolfo, Lucila Ale y Nicolás Rivas.