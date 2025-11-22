“Legado, música y juventud” en el Alberdi

“Marat/Sade”: reposición del Teatro Estable

La estética del teatro dentro del teatro juega con estirar y desdoblar los límites de la ficción, bajo el concepto de una representación dentro de otra. Ese es el planteo de “La persecución y asesinato de Jean Paul Marat representado por el grupo de actores del Hospicio de Charenton bajo la dirección del señor de Sade”, la obra de Peter Weiss conocida con el título sintetizado de “Marat/Sade”, que el Teatro Estable de la Provincia repondrá a las 21 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), bajo la dirección de Jorge Gutiérrez, en una puesta en escena que fue nominada a siete premios Artea. Los personajes protagónicos confrontan en sus ideas antagónicas sobre el pueblo y el poder.