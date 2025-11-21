Arrancan las semifinales de la Súperliga Masculina en Tucumán: horarios, partidos y dónde ver en vivo

Arranca la instancia de semifinales de la Súperliga Masculina -categoría Mayores-, certamen organizado por la Federación de Básquet de la Provincia de Tucumán (FBPT). Todos los partidos se disputarán en el estadio Dionisio Muruaga, del club Asociación Mitre (avenida Belgrano 1.547).
Desde las 20.15, Concepción BB se medirá ante Huracán BB. El juego podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube de la FBPT; y a partir de las 22, Belgrano CyD se enfrentará ante Estudiantes.
Para quienes deseen presenciar los encuentros, las entradas tendrán un valor de $5.000, pero los menores de 12 años no pagan. La súper final se disputará el domingo.