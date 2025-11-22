Efemérides del sábado 22 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 22 de noviembre se celebra el Día de la Música en Argentina y en otros países. Esta fecha conmemora el fallecimiento de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. A nivel mundial, se recuerda a todos aquellos que dedican su vida a la música, desde intérpretes hasta compositores, resaltando su contribución al arte y la cultura.
A continuación, te presentamos todo lo que paso un día como hoy en Argentina a lo largo de la historia.
Efemérides en Argentina
1786 – Nace el militar y caudillo argentino Estanislao López.
1819 – Nace la escritora británica Mary Ann Evans, conocida como George Eliot.
1869 – Nace el escritor francés André Gide, ganador del Premio Nobel de Literatura.
1875 – Nace el actor, acróbata y pintor uruguayo Pablo Podestá, uno de los fundadores del circo criollo.
1916 – Muere el escritor estadounidense Jack London.
1919 – Muere el científico, político y naturalista argentino Francisco Pascasio Moreno, destacado por su labor en la creación de parques nacionales.
1948 – Nace el músico argentino Diego Rapoport, miembro de Spinetta Jade.
1949 – El presidente argentino Juan Domingo Perón publica el decreto que establece la gratuidad en la enseñanza universitaria nacional.
1955 – Por orden de Pedro Eugenio Aramburu, militares secuestran el cadáver embalsamado de Eva Duarte de Perón.
1958 – Nace la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis.
1963 – El presidente estadounidense John F. Kennedy es asesinado en Dallas, Texas.
1963 – Muere el escritor y filósofo británico Aldous Huxley, autor de Un mundo feliz.
1964 – Nace el músico argentino Palo Pandolfo.
1965 – Nace el actor danés Mads Mikkelsen.
1967 – Nace el actor y cineasta estadounidense Mark Ruffalo.
1971 – Nace la actriz mexicana Cecilia Suárez.
1975 – Nace la actriz argentina Lucrecia Blanco.
1984 – Nace la actriz y cantante Scarlett Johansson.
1992 – Muere el piloto de automovilismo argentino Roberto Mouras.
1993 – Muere el escritor británico Anthony Burgess, autor de La naranja mecánica.
1996 – Muere la actriz española María Casares.
Se celebra el Día del Geógrafo en Argentina, en conmemoración del fallecimiento de Francisco Pascasio Moreno.
Se celebra el Día de la Gratuidad Universitaria en Argentina, en memoria del decreto 29.337 firmado en 1949 por Juan Domingo Perón.