Los principales cultivos de invierno, por departamento

Respecto del trigo, la serie se inicia con una tendencia alcista, que se mantiene hasta 2017, año en que se registra el máximo de la serie (121.750 hectáreas). En 2018 se produce una marcada reducción de la superficie (40%) que coincide con la predominancia de suelos con bajos perfiles de humedad al inicio de campaña. En 2019 se observa un leve aumento (23%); en 2020 se da otra caída (7%), mientras que en 2021 los valores prácticamente fueron similares a los de 2020. En la campaña 2022 se constata un nuevo decrecimiento de la superficie cultivada (20%), llegando al valor mínimo de la serie (66.030 hectáreas). En 2023 se detecta un aumento (23%), tendencia positiva que se mantiene en 2024 y en 2025, con incrementos interanuales de un 14% y de un 13%, respectivamente.