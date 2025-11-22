Envases de fitosanitarios: el llamado de CampoLimpio en Tucumán

En Tucumán, la gestión responsable de los envases vacíos de fitosanitarios resulta clave para proteger la salud y el ambiente. CampoLimpio, el sistema que articula el sector público y privado dentro el marco de la Ley N° 27.279, trabaja junto al Ministerio de Economía y Producción, junto a distintos municipios y junto a productores para asegurar que los envases tengan un destino seguro.