Envases de fitosanitarios: el llamado de CampoLimpio en Tucumán

En Tucumán, la gestión responsable de los envases vacíos de fitosanitarios resulta clave para proteger la salud y el ambiente. CampoLimpio, el sistema que articula el sector público y privado dentro el marco de la Ley N° 27.279, trabaja junto al Ministerio de Economía y Producción, junto a distintos municipios y junto a productores para asegurar que los envases tengan un destino seguro.
Cuando los envases quedan fuera del sistema formal pueden ingresar a circuitos informales, donde se reutilizan para fabricar utensilios domésticos. Esto representa un riesgo para la salud humana. Y cuando se los abandona en los campos implica un impacto ambiental, porque generan contaminación y una exposición evitable para trabajadores rurales.
Los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) garantizan que este tipo de material sea tratado y reciclado en circuitos industriales seguros.
Gracias a este trabajo conjunto, nuestra provincia ya recuperó más de 500.000 kilos de envases, situación que evitó que estos se transformen en residuos contaminantes o en objetos sin control sanitario.
Los productores tucumanos pueden entregar sus envases, que deben estar limpios y secos, en los distintos CAT ubicados en las localidades de La Virginia, de Famaillá y de Alberdi. Para conocer más acerca de este tema y para informarse sobre el calendario actualizado se puede visitar la página www.campolimpio.org.ar.