Secciones
EconomíaRural

Envases de fitosanitarios: el llamado de CampoLimpio en Tucumán
Envases de fitosanitarios: el llamado de CampoLimpio en Tucumán
Hace 7 Hs

En Tucumán, la gestión responsable de los envases vacíos de fitosanitarios resulta clave para proteger la salud y el ambiente. CampoLimpio, el sistema que articula el sector público y privado dentro el marco de la Ley N° 27.279, trabaja junto al Ministerio de Economía y Producción, junto a distintos municipios y junto a productores para asegurar que los envases tengan un destino seguro.

Cuando los envases quedan fuera del sistema formal pueden ingresar a circuitos informales, donde se reutilizan para fabricar utensilios domésticos. Esto representa un riesgo para la salud humana. Y cuando se los abandona en los campos implica un impacto ambiental, porque generan contaminación y  una exposición evitable para trabajadores rurales.

Los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) garantizan que este tipo de material sea tratado y reciclado en circuitos industriales seguros.

Gracias a este trabajo conjunto, nuestra provincia ya recuperó más de 500.000 kilos de envases, situación que evitó que estos se transformen en residuos contaminantes o en objetos sin control sanitario.

Los productores tucumanos pueden entregar sus envases, que deben estar limpios y secos, en los distintos CAT ubicados en las localidades de La Virginia, de Famaillá y de Alberdi. Para conocer más acerca de este tema y para informarse sobre el calendario actualizado se puede visitar la página www.campolimpio.org.ar.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven
1

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático
2

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate
3

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
4

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores
5

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania

Los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania

Los pollitos nunca dejan de fugarse

Los pollitos nunca dejan de fugarse

Desde Perú: la tragedia de quienes quedaron en medio de un conflicto armado

Desde Perú: la tragedia de quienes quedaron en medio de un conflicto armado

Agro: la mejor performance exportadora interanual en siete años

Agro: la mejor performance exportadora interanual en siete años

Comentarios