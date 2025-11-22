Secciones
En Santiago del Estero el garbanzo logró un desempeño excepcional

Se estimaron 65.000 toneladas, según la Bolsa de Cereales de Córdoba.

Hace 7 Hs

La campaña agrícola 2025/26 dejó resultados dispares en Santiago del Estero: mientras el trigo volvió a sentir el impacto del déficit hídrico y del estrés térmico, el garbanzo logró un desempeño excepcional, alcanzando una producción muy por encima del promedio histórico impulsada por la expansión del área sembrada. Así lo indica un relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCC).

En trigo, la cosecha avanzó sobre el 88% de la superficie provincial, un ritmo siete puntos por debajo del ciclo previo, aunque 16 por encima del promedio histórico. El rendimiento promedio provincial se ubicó en apenas un quintal por hectárea (qq/ha) por encima de lo proyectado en octubre, aunque la producción final resultó 49.000 toneladas menor a lo estimado. Tanto la producción como los rindes se mantienen por debajo de la temporada anterior y del promedio histórico. Los extremos de rendimiento se registraron en Rivadavia, con 29 qq/ha, y en Pellegrini, con apenas 4 qq/ha.

En contraste, el garbanzo concluyó su ciclo con cifras históricas: el rinde medio provincial alcanzó los 15,6 qq/ha, con un máximo de 22 qq/ha en Alberdi y un mínimo de 8 qq/ha en Pellegrini. La producción estimada llegó a 65.000 toneladas, un aumento de un 21% interanual y más del triple del promedio de las últimas siete campañas. La ampliación del área sembrada, sumada a una baja incidencia sanitaria, compensó incluso las pérdidas de un 16% causadas por la sequía, principalmente en Pampa Pozo.

