En Santiago del Estero el garbanzo logró un desempeño excepcional

En trigo, la cosecha avanzó sobre el 88% de la superficie provincial, un ritmo siete puntos por debajo del ciclo previo, aunque 16 por encima del promedio histórico. El rendimiento promedio provincial se ubicó en apenas un quintal por hectárea (qq/ha) por encima de lo proyectado en octubre, aunque la producción final resultó 49.000 toneladas menor a lo estimado. Tanto la producción como los rindes se mantienen por debajo de la temporada anterior y del promedio histórico. Los extremos de rendimiento se registraron en Rivadavia, con 29 qq/ha, y en Pellegrini, con apenas 4 qq/ha.