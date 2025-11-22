Con limitada agua en el perfil conviene cultivar trigo y no garbanzo

La limitada acumulación de agua en el perfil, al inicio de la campaña invernal 2025, sumado a una marcada irregularidad en las precipitaciones condicionó el crecimiento de los cultivos de invierno desde el inicio. Además, cabe mencionar que, con limitada agua en el perfil, sería más conveniente optar por un cultivo de trigo en lugar de garbanzo, dado que este último implicaría mayores costos de producción en comparación con el trigo.