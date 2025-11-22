Con limitada agua en el perfil conviene cultivar trigo y no garbanzo

La superficie cultivada con trigo en la provincia de Tucumán en la campaña 2025 fue estimada en 104.830 hectáreas, valor superior al registrado en la campaña anterior. Se destaca la ampliación del área triguera en los departamentos Graneros, Cruz Alta y La Cocha.
El área con garbanzo, en tanto, fue estimada en 10.920 hectáreas, número inferior a lo estimada en la campaña precedente. Se destaca la disminución de superficie en los departamentos Burruyacu y Graneros, y el incremento en el departamento La Cocha.
La limitada acumulación de agua en el perfil, al inicio de la campaña invernal 2025, sumado a una marcada irregularidad en las precipitaciones condicionó el crecimiento de los cultivos de invierno desde el inicio. Además, cabe mencionar que, con limitada agua en el perfil, sería más conveniente optar por un cultivo de trigo en lugar de garbanzo, dado que este último implicaría mayores costos de producción en comparación con el trigo.
Las siembras tempranas (primera quincena de mayo) lograron una mejor estructura de planta gracias a mejores condiciones de humedad y de temperatura en el suelo. Mientras que las siembras más tardías (finales de mayo y principios de junio) presentaron retrasos en el desarrollo, con dificultades para cerrar el surco en varios casos.