El área con trigo creció un 13%, y la de garbanzo cayó casi un 40%, respecto de la campaña anter

Los bajos milimetrajes que se registraron, en general, hacia finales del verano y durante el otoño condicionaron el desarrollo de los cultivos de invierno, y provocaron una fuerte irregularidad en la evolución de estos. Mientras algunos campos lograron un crecimiento óptimo, porque aprovecharon la humedad inicial, las siembras más tardías presentaron, en general, un desarrollo vegetativo deficiente y una calidad desigual dentro de los lotes.