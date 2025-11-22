Alertan sobre la cercanía de una avispa dañina para la producción de pinos

Ante la aparición de la avispa de la madera Sirex obesus en plantaciones de Brasil, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) iniciaron encuentros para coordinar acciones conjuntas para prevenir esta plaga, ausente en nuestro país. Se trata de una especie originaria de América del Norte, recientemente detectada en Sudamérica, cuya presencia plantea un riesgo considerable para la producción de pinos en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. La detección fue alertada en el 12º Seminario de Sanidad Forestal del Cono Sur.
José Villacide, del INTA y actual coordinador general del Grupo de Sanidad Forestal del Cono Sur, subrayó la relevancia de esta detección. “Es una plaga muy reciente en la región y conocemos poco de su biología. Esta nueva especie está emparentada con Sirex noctilio, una plaga que impactó fuerte en los sistemas forestales del sur de América. Ambas especies son morfológicamente similares y pueden confundirse a simple vista”, dijo.
Las hembras de Sirex obesus presentan un cuerpo color negro con reflejos azul metálico, y patas traseras delgadas y oscuras. Las hembras de Sirex noctilio presentan un cuerpo de color negro a marrón oscuro, con patas anaranjadas. Los machos de Sirex obesus presentan un abdomen anaranjado con una mancha dorsal oscura, mientras que en los de Sirex noctilio el abdomen es anaranjado brillante con el último segmento negro.
En la Argentina, la detección de plagas forestales como Sirex obesus se enmarca en el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Snavimo) del Senasa, cuya función es registrar, analizar y comunicar hallazgos de especies potencialmente dañinas para los cultivos y bosques. Si se tiene sospecha de presencia de Sirex obesus se aconseja contactar al INTA o al Senasa, mediante los siguientes canales: dief@senasa.gob.ar, www.sinavimo.gob.ar o villacide.jose@inta.gob.ar ambos organismos están trabajando en conjunto para coordinar acciones de prevención.