Alertan sobre la cercanía de una avispa dañina para la producción de pinos

Ante la aparición de la avispa de la madera Sirex obesus en plantaciones de Brasil, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) iniciaron encuentros para coordinar acciones conjuntas para prevenir esta plaga, ausente en nuestro país. Se trata de una especie originaria de América del Norte, recientemente detectada en Sudamérica, cuya presencia plantea un riesgo considerable para la producción de pinos en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. La detección fue alertada en el 12º Seminario de Sanidad Forestal del Cono Sur.