“El agro puede ser protagonista de la revolución tecnológica”

La agregada agrícola de Brasil en Argentina, Andrea Parrilla, detalló la experiencia de su país, destacando que “la transparencia y la inclusión son claves para los marcos regulatorios y esa apertura facilita su implementación”. Por su parte, Tejeda advirtió que la estrategia argentina debe ser doble: “Una postura defensiva frente a barreras unilaterales o extraterritoriales y una agenda ofensiva de diferenciación, trazabilidad e información para posicionar los atributos de la producción nacional en los mercados del mundo”.