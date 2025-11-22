“El agro puede ser protagonista de la revolución tecnológica”

Con una convocatoria de más de 180 líderes del ecosistema agroindustrial, Corteva Agriscience, junto al apoyo de Forbes Argentina y Puken Media, llevó adelante el martes un encuentro en Buenos Aires. La jornada reunió a funcionarios, expertos, empresarios y representantes institucionales que debatieron sobre el futuro del agro, la innovación tecnológica, los marcos regulatorios y la competitividad global.
El anfitrión del encuentro fue Juan Lariguet, presidente de Corteva Agriscience, quien destacó: “El campo está ante una oportunidad única de convertirse en protagonista de la revolución tecnológica y para lograrlo es fundamental el diálogo”. Esa idea atravesó todos los paneles del evento.
Participaron el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; los subsecretarios Manuel Chiappe (Producción Agropecuaria y Forestal) y Agustín Tejeda (Mercados Agroalimentarios), así como los titulares de los principales organismos descentralizados: María Beatriz Giraudo, presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y Nicolás Bronzovich, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
También expusieron referentes técnicos y académicos que abordaron temas como nuevas tecnologías, desafíos regulatorios, biotecnología, productividad, transición energética y sistemas de trazabilidad frente a un auditorio compuesto por empresarios, instituciones y líderes de opinión del sector.
En la apertura oficial, Iraeta planteó con firmeza el rol estratégico del agro. “Estamos absolutamente convencidos desde el Gobierno que el camino es con el campo. Todas las medidas son para que el campo vuelva a ser lo que fue alguna vez en la Argentina: motor del desarrollo, del arraigo y de la producción”, dijo.
En el panel tecnológico, Gabriel Delgado (IICA-CAS), María Eugenia Farías (Puna Bio) e Ignacio Moyano Córdoba (DunhamTrimmer) coincidieron en que la biotecnología y la inteligencia aplicada al agro abren oportunidades inéditas para una producción más sustentable y eficiente. “Hay una sola industria que puede resolver el calentamiento global. El agro no es parte del problema climático, es parte de la solución”, sintetizó Delgado.
La agregada agrícola de Brasil en Argentina, Andrea Parrilla, detalló la experiencia de su país, destacando que “la transparencia y la inclusión son claves para los marcos regulatorios y esa apertura facilita su implementación”. Por su parte, Tejeda advirtió que la estrategia argentina debe ser doble: “Una postura defensiva frente a barreras unilaterales o extraterritoriales y una agenda ofensiva de diferenciación, trazabilidad e información para posicionar los atributos de la producción nacional en los mercados del mundo”.