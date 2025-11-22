Agro: la mejor performance exportadora interanual en siete años

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación difundieron que, según un análisis de la matriz agroindustrial argentina realizado por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios e Inserción Internacional, un conjunto de 53 productos alcanzaron, entre enero y septiembre del año en curso, la mejor performance exportadora interanual de los últimos siete años, con un valor total de U$S 2.398 millones y un volumen de 534.914 toneladas.
Se seleccionaron aquellos productos que mostraron su mejor perfomance en los últimos siete años y cuyo valor unitario de venta fue superior a los U$S 2.000 por tonelada. Estos productos representaron un incremento de un 32% en valor y de un 18% en volumen, respecto de igual período de 2024, con un precio medio de exportación de U$S 4.482 por tonelada.
Según el precio por tonelada exportada en 2025 se destacan los siguientes productos: semillas (U$S 46.366), aceites esenciales de cítricos (U$S 26.857), aceite esencial de naranja (U$S 15.673), carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada (U$S 10.647), aceite de jojoba (U$S 9.803), proteínas y enzimas (U$S 9.360), quesos pasta dura (U$S 6.463), otras preparaciones de alimentos (U$S 5.260), vino espumoso (U$S 4.692), quesos pasta blanda (U$S 4.649), preparaciones de papa (U$S 4.580), semillas de trébol (U$S 4.020), barquillos y obleas (U$S 3.114), moluscos congelados (U$S 2.835), y helados (U$S 2.540), entre otros.
A esa lista se suman: lana lavada sin peinar y lana sin lavar; vermut; orégano; ceras; tabaco sin desvenar; abejas; pasas de uva; dulce de leche; miel; panificados dulces; preparaciones y conservas de pescado; queso azul; otros aceites esenciales; jugo de naranja; lenguas bovinas y confecciones de azúcar, entre otros.
Dentro del análisis realizado, se resaltan aumentos en el valor respecto de 2024 del aceite esencial de naranja, con una mejora del 357% (U$S 14,13 millones); lana lavada sin cardar ni peinar, con el 147% (U$S 3,8 millones); aceite de jojoba, con el 125% (U$S 4,8 millones); vermut, con el 85% (U$S 13,5 millones); moluscos congelados, con un 48% (U$S 537,7 millones); jugo de naranja, con un 45% (U$S 36 millones); tabaco sin desvenar, con un 37% (U$S 12,8 millones); pasas de uva, con un 22% (U$S 69,7 millones); barquillos y obleas, con un 21% (U$S 10,5 millones); otros aceites esenciales, con un 13% (U$S 72,4 millones), y dulce de leche, con un 6% (U$S 9,1 millones).
Como se puede observar estos productos representan a todas las regiones del país y poseen un alto valor agregado y/o cuentan con un esquema de diferenciación en sus procesos productivos.
Los productores, las industrias y los exportadores trabajan articuladamente para diversificar la matriz exportadora y adecuarse a los requerimientos de los mercados, fortaleciendo la presencia argentina en el mundo. El Estado acompaña al sector privado a través de la simplificación de normas y trámites, la reducción de impuestos como las retenciones, la facilitación del proceso exportador a través de la apertura de mercados (que ya lleva más de 125 aperturas) y acuerdos comerciales.