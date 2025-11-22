Agro: la mejor performance exportadora interanual en siete años

Dentro del análisis realizado, se resaltan aumentos en el valor respecto de 2024 del aceite esencial de naranja, con una mejora del 357% (U$S 14,13 millones); lana lavada sin cardar ni peinar, con el 147% (U$S 3,8 millones); aceite de jojoba, con el 125% (U$S 4,8 millones); vermut, con el 85% (U$S 13,5 millones); moluscos congelados, con un 48% (U$S 537,7 millones); jugo de naranja, con un 45% (U$S 36 millones); tabaco sin desvenar, con un 37% (U$S 12,8 millones); pasas de uva, con un 22% (U$S 69,7 millones); barquillos y obleas, con un 21% (U$S 10,5 millones); otros aceites esenciales, con un 13% (U$S 72,4 millones), y dulce de leche, con un 6% (U$S 9,1 millones).