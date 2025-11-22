Secciones
EconomíaRural

Agro: la mejor performance exportadora interanual en siete años

Entre enero y septiembre, 53 productos vendieron al exterior por casi U$S 2.400 millones poco menos de 535.000 toneladas.

DATO. La tonelada de aceite esencial de cítricos se vendió por U$S 27.000. DATO. La tonelada de aceite esencial de cítricos se vendió por U$S 27.000.
Hace 7 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación difundieron que, según un análisis de la matriz agroindustrial argentina realizado por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios e Inserción Internacional, un conjunto de 53 productos alcanzaron, entre enero y septiembre del año en curso, la mejor performance exportadora interanual de los últimos siete años, con un valor total de U$S 2.398 millones y un volumen de 534.914 toneladas.

Se seleccionaron aquellos productos que mostraron su mejor perfomance en los últimos siete años y cuyo valor unitario de venta fue superior a los U$S 2.000 por tonelada. Estos productos representaron un incremento de un 32% en valor y de un 18% en volumen, respecto de igual período de 2024, con un precio medio de exportación de U$S 4.482 por tonelada.

Según el precio por tonelada exportada en 2025 se destacan los siguientes productos: semillas (U$S 46.366), aceites esenciales de cítricos (U$S 26.857), aceite esencial de naranja (U$S 15.673), carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada (U$S 10.647), aceite de jojoba (U$S 9.803), proteínas y enzimas (U$S 9.360), quesos pasta dura (U$S 6.463), otras preparaciones de alimentos (U$S 5.260), vino espumoso (U$S 4.692), quesos pasta blanda (U$S 4.649), preparaciones de papa (U$S 4.580), semillas de trébol (U$S 4.020), barquillos y obleas (U$S 3.114), moluscos congelados (U$S 2.835), y helados (U$S 2.540), entre otros.

A esa lista se suman: lana lavada sin peinar y lana sin lavar; vermut; orégano; ceras; tabaco sin desvenar; abejas; pasas de uva; dulce de leche; miel; panificados dulces; preparaciones y conservas de pescado; queso azul; otros aceites esenciales; jugo de naranja; lenguas bovinas y confecciones de azúcar, entre otros.

Dentro del análisis realizado, se resaltan aumentos en el valor respecto de 2024 del aceite esencial de naranja, con una mejora del 357% (U$S 14,13 millones); lana lavada sin cardar ni peinar, con el 147% (U$S 3,8 millones); aceite de jojoba, con el 125% (U$S 4,8 millones); vermut, con el 85% (U$S 13,5 millones); moluscos congelados, con un 48% (U$S 537,7 millones); jugo de naranja, con un 45% (U$S 36 millones); tabaco sin desvenar, con un 37% (U$S 12,8 millones); pasas de uva, con un 22% (U$S 69,7 millones); barquillos y obleas, con un 21% (U$S 10,5 millones); otros aceites esenciales, con un 13% (U$S 72,4 millones), y dulce de leche, con un 6% (U$S 9,1 millones).

Como se puede observar estos productos representan a todas las regiones del país y poseen un alto valor agregado y/o cuentan con un esquema de diferenciación en sus procesos productivos.

Los productores, las industrias y los exportadores trabajan articuladamente para diversificar la matriz exportadora y adecuarse a los requerimientos de los mercados, fortaleciendo la presencia argentina en el mundo. El Estado acompaña al sector privado a través de la simplificación de normas y trámites, la reducción de impuestos como las retenciones, la facilitación del proceso exportador a través de la apertura de mercados (que ya lleva más de 125 aperturas) y acuerdos comerciales.

Temas ArgentinaSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Presente y futuro de BioBlends, según la visión de sus científicas

Presente y futuro de BioBlends, según la visión de sus científicas

Los warrants crecieron el 102% en dólares, interanual

Los warrants crecieron el 102% en dólares, interanual

Establecen nuevo precio para el etanol

Establecen nuevo precio para el etanol

El maíz, con la fecha de siembra encima

El maíz, con la fecha de siembra encima

El Senasa realizó un balance de lo hecho desde fines de 2023

El Senasa realizó un balance de lo hecho desde fines de 2023

Lo más popular
Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven
1

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático
2

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate
3

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
4

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores
5

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania

Los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania

Los pollitos nunca dejan de fugarse

Los pollitos nunca dejan de fugarse

Desde Perú: la tragedia de quienes quedaron en medio de un conflicto armado

Desde Perú: la tragedia de quienes quedaron en medio de un conflicto armado

ConnectAgro 2025: “El futuro ya llegó, y las nuevas generaciones nos están impulsando a seguir”

ConnectAgro 2025: “El futuro ya llegó, y las nuevas generaciones nos están impulsando a seguir”

Comentarios