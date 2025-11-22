ConnectAgro 2025: “El futuro ya llegó, y las nuevas generaciones nos están impulsando a seguir”

La jornada contó con la presencia de Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur. Este afirmó que el agro, en general, es la actividad productiva más importante para la Argentina, pero subrayó que su verdadero potencial depende de que cada sector se deje de pensar como un eslabón aislado, y que, por el contrario, se construya una red más fuerte, colaborativa y empática. “Competimos, sí. Pero también podemos colaborar mucho más para generar valor entre todos. El futuro ya llegó con la aparición de la tecnología, de la Inteligencia Artificial (IA); y las nuevas generaciones nos están impulsando a seguir. Necesitamos prepararnos como sector y contar mejor quiénes somos antes de que otros lo hagan por nosotros. Si fortalecemos esta red, no solo crece el agro, crece el país”, puntualizó, antes de que se inicien los módulos de invitados.