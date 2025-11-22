ConnectAgro 2025: “El futuro ya llegó, y las nuevas generaciones nos están impulsando a seguir”

En la interesante jornada ConnectAgro 2025 -que se realizó el martes en Buenos Aires, y de la cual participó LA GACETA Rural- se visualizaron las necesidades del sector productivo y, en especial, se dio a conocer todo lo que el campo hace y cómo lo hace. La difusión estuvo dirigida, principalmente, a la población en general, para que esta conozca la importancia de las actividades agrícolaganaderas para la economía del país, y cómo se produce lo que el ciudadano consume a diario.
Con la idea de conectar el ecosistema del agro de la Argentina -constituido por productores, empresas, academia, medios de comunicación y Gobierno-, la firma Bayer reunió a referentes del sector y puso en agenda los temas clave que impulsan la competitividad y el desarrollo del país.
Se discutieron temas de gran importancia para el sector productivo, como la propiedad intelectual, la logística, la matriz impositiva, la articulación público-privada, la innovación y la capacitación.
Con este evento se dio a conocer el objetivo de ConnectAgro al consolidarse como un espacio estratégico para fortalecer la red agrobioindustrial desde una mirada federal e innovadora, promoviendo el trabajo articulado y la construcción de soluciones que respondan a los desafíos actuales y a las oportunidades que vienen.
La jornada contó con la presencia de Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur. Este afirmó que el agro, en general, es la actividad productiva más importante para la Argentina, pero subrayó que su verdadero potencial depende de que cada sector se deje de pensar como un eslabón aislado, y que, por el contrario, se construya una red más fuerte, colaborativa y empática. “Competimos, sí. Pero también podemos colaborar mucho más para generar valor entre todos. El futuro ya llegó con la aparición de la tecnología, de la Inteligencia Artificial (IA); y las nuevas generaciones nos están impulsando a seguir. Necesitamos prepararnos como sector y contar mejor quiénes somos antes de que otros lo hagan por nosotros. Si fortalecemos esta red, no solo crece el agro, crece el país”, puntualizó, antes de que se inicien los módulos de invitados.
Primer módulo
El primer módulo del encuentro, “Colaboración que impulsa el presente”, reunió a Germán Weiss (empresario agropecuario de América, Buenos Aires), a Ángeles Naveyra (presidenta de la Fundación Barbechando), a Fernando Cozzi (presidente de Cargill en Argentina y Managing Director del Negocio Agrícola en Sudamérica) y a Carla Martín Bonito (presidenta de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios -Copal-).
Los cuatro afirmaron en conjunto que el agro argentino no solo produce alimentos, sino que genera empleo, innovación y desarrollo local en todo el país, y que sus desafíos estructurales -la logística, los impuestos, la inversión y el marco regulatorio- deben abordarse de manera conjunta.
“La Argentina tiene un enorme potencial, pero necesitamos acceso a tecnología, mejores caminos y un sistema impositivo que no frene la producción. Si fortalecemos la red y eliminamos trabas, podríamos duplicar lo que hoy producimos”, afirmó Weiss.
Bonito señaló que la confianza se construye mediante el diálogo continuo, el cumplimiento de los compromisos y la visión de futuro. “Nuestro país necesita más liderazgos colaborativos e impulsar una agenda común que nos prepare para competir mejor”, dijo.
Naveyra afirmó que los problemas del agro se resuelven por la vía del diálogo, con involucramiento y con políticas públicas sólidas: “Si el campo y la política trabajan juntos, cada camino rural, cada decisión y cada ley pueden abrir oportunidades reales”.
Cozzi remarcó que el agro solo funciona si al productor le va bien. “Para crecer necesitamos una red logística moderna, trazabilidad y reglas estables que permitan que toda la cadena aporte más valor a la Argentina”, afirmó.
En ese espacio se resaltó que el agro debe ser protagonista de la conversación sobre el futuro del país, mediante el aporte de soluciones, de datos y de una mirada constructiva.
Antes de cerrar el primer módulo, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, destacó la necesidad de ordenar, de modernizar y de abrir la economía para potenciar la producción. “Es la primera vez que estamos haciendo algo diferente. El acuerdo con Estados Unidos va en línea con eso. Estuvimos muy cerrados, nos estamos abriendo al mundo”, expresó.
Innovación
El siguiente módulo estuvo moderado por Gerry Garbulsky, licenciado en Física y doctor en Ciencia de Materiales (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Participaron tres jóvenes: Ramón Amadeo (líder de JornaderosAgro), Mariano Villani (director de Relaciones Institucionales del programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires) y Juan Martín Ninfea (director de Pampa Start). Debatieron sobre cómo la innovación transforma el futuro; y coincidieron en que la digitalización, el talento joven y la sostenibilidad son los pilares de un nuevo modelo agroindustrial.
Finalmente, Virginia Gilligan, directora de Comunicaciones de Bayer Cono Sur y Latam Norte, destacó que el agro argentino tiene una oportunidad única para potenciar su identidad y para proyectar una narrativa moderna, atractiva y colectiva. “Se debe integrar la diversidad del sector y alinear lo que hacemos con lo que comunicamos, para llegar a nuevas audiencias -en especial, a los jóvenes-, y mostrar de forma más clara la innovación y el valor que el agro aporta al país”, dijo. Y agregó: “El futuro del sector se escribe, permitiéndonos pensar distinto, interpelando a nuevas generaciones y revitalizando la forma en que contamos estas historias de manera diferente. La capacidad de adaptación de las nuevas demandas es clave para ser exitosos en la propuesta que traereos”.