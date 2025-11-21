Alejandra Maglietti contó que sufrió un robo en Palermo

La panelista agregó que, al hablar con comerciantes del área, le confirmaron que este tipo de robos se repite en distintos puntos de la ciudad. “Ahora hablo con la gente del local sobre la calle El Salvador al que había ido a retirar cosas y me dicen que es una constante. Estoy tratando de conseguir las cámaras para hacer la denuncia, pero evidentemente lo hacen en zonas donde la gente se baja del auto un ratito, pasan con una mochila o algo que disimula el inhibidor. ¡Así que ya saben, corroboren que el auto haya cerrado correctamente!”, advirtió.