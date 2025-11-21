Alejandra Maglietti contó que sufrió un robo en Palermo

Alejandra Maglietti atraviesa uno de los momentos más difíciles del año. La abogada, modelo y panelista contó en sus redes sociales que, tras el devastador incendio en el Polo Industrial Spegazzini que afectó la empresa de su esposo, fue víctima de un robo en Palermo Soho, donde delincuentes le abrieron el auto mediante el uso de un inhibidor y le sustrajeron un bolso. El episodio ocurrió el fin de semana, sobre la calle El Salvador.
El robo se produjo cuando Maglietti descendió brevemente de su vehículo para retirar objetos de un local. Al regresar, descubrió que el auto había sido abierto. “Ayer me robaron en Palermo Soho con el famoso ‘inhibidor’. Se llevaron mi bolso con maquillaje, ropa y accesorios que iba a usar en Bendita. Desde que lo conté, no paro de recibir mensajes de gente a la que le pasó lo mismo, sobre todo en zonas comerciales. ¡Tengan cuidado!”, relató en una historia de Instagram.
La panelista agregó que, al hablar con comerciantes del área, le confirmaron que este tipo de robos se repite en distintos puntos de la ciudad. “Ahora hablo con la gente del local sobre la calle El Salvador al que había ido a retirar cosas y me dicen que es una constante. Estoy tratando de conseguir las cámaras para hacer la denuncia, pero evidentemente lo hacen en zonas donde la gente se baja del auto un ratito, pasan con una mochila o algo que disimula el inhibidor. ¡Así que ya saben, corroboren que el auto haya cerrado correctamente!”, advirtió.
El uso de inhibidores de señal, que permiten vulnerar los sistemas de cierre centralizado de los vehículos, se convirtió en una modalidad delictiva cada vez más frecuente en barrios comerciales de Buenos Aires. Comerciantes y vecinos de Palermo Soho expresan su preocupación ante el aumento de estos hechos, que suelen concretarse en cuestión de segundos mientras los conductores realizan trámites breves.
Este episodio de inseguridad se produjo días después de que Maglietti y su familia fueran golpeados por el incendio de gran magnitud que arrasó con parte del Polo Industrial Spegazzini, en Ezeiza. El siniestro, iniciado el viernes anterior en un depósito químico, se expandió rápidamente y afectó a más de una docena de empresas, entre ellas Plásticos Lago, propiedad de Juan Manuel Lago, esposo de la modelo.
“Fue terrible y todavía estoy recuperándome de estos momentos porque fue el trabajo de toda una vida que se perdió. Mi pareja es uno de los afectados: Plásticos Lago, no es donde se produjo la explosión. Son como 13 o 14 empresas que están afectadas. Son 3000 puestos de trabajo porque es una explosión que se llevó puesto prácticamente todo un polo industrial”, expresó Maglietti con profunda congoja.
El incendio demandó un operativo monumental: más de 900 personas trabajaron en el lugar, incluidas 70 dotaciones de bomberos, fuerzas policiales, ambulancias y equipos de emergencia. Las llamas, iniciadas en las instalaciones de Logischem, se propagaron hacia empresas vecinas como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast, dejando techos colapsados, muros derrumbados y enormes daños estructurales. Miles de trabajadores y familias continúan en la incertidumbre ante la pérdida de sus fuentes laborales.