¿Por qué hay personas que no les gusta celebrar la Navidad? La mirada de los expertos

Para quienes no sienten entusiasmo por las fiestas, el mes de diciembre actúa como un espejo que refleja el paso del tiempo, expectativas no cumplidas o vínculos que ya no ocupan el mismo lugar. No se trata necesariamente de depresión clínica, sino de una manera diferente de relacionarse con lo que socialmente se exige. Tomar distancia puede convertirse en una forma de resguardar energía emocional.