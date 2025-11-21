Secciones
SociedadActualidad

¿Por qué hay personas que no les gusta celebrar la Navidad? La mirada de los expertos

Duelos no resueltos, conflictos familiares o la presión de sostener una imagen de felicidad pueden transformar diciembre en un período difícil.

Especialistas explicaron los motivos por los que algunas personas prefieren no celebrar Navidad. Especialistas explicaron los motivos por los que algunas personas prefieren no celebrar Navidad.
Hace 1 Hs

Diciembre es una época del año asociada al festejo y la alegría colectiva, pero no todas las personas comparten ese entusiasmo. Comprender por qué algunos eligen no disfrutar la Navidad implica mirar más allá de la postal tradicional: la memoria, los vínculos y las expectativas culturales influyen en la vivencia de estas fechas y, en ciertos casos, generan rechazo o indiferencia.

De acuerdo con especialistas, las razones suelen combinar factores emocionales y sociales. Duelos no resueltos, conflictos familiares o la presión de sostener una imagen de felicidad pueden transformar diciembre en un período difícil. 

El psicólogo Víctor Amat lo resume con claridad: “es muy común que durante las celebraciones decembrinas las personas se obliguen a sí mismas a estar bien o felices”.

La presión social y el peso del mandato de armonía

La exigencia cultural de compartir momentos armónicos choca, muchas veces, con estados personales que van por otro carril. Tristeza, apatía o cansancio emocional conviven con la expectativa de mostrarse alegres. Ese desajuste interno lleva a algunas personas a no disfrutar la Navidad como una forma de autoprotección. Evitar reuniones, reducir encuentros o resignificar rituales se vuelve una respuesta frecuente.

Para muchos, diciembre trae consigo la reaparición de recuerdos difíciles: pérdidas recientes o duelos inconclusos que se intensifican durante estas fechas. La psicóloga Marina Mammoliti señala que este período “conmueve, reaviva duelos y tensiones familiares”, motivo por el cual algunas personas optan por tomar distancia para preservar su salud mental.

Nuevas generaciones y tradiciones en transformación

También se suma un componente generacional. Entre jóvenes, crece la tendencia a reformular tradiciones y elegir otras formas de pasar el 24 y 25. Algunos prefieren encuentros más íntimos; otros, directamente, se alejan de los rituales convencionales o viajan solos. Esta transformación cultural muestra que no celebrar la Navidad puede ser una decisión coherente con valores personales orientados al bienestar y al autocuidado.

Para quienes no sienten entusiasmo por las fiestas, el mes de diciembre actúa como un espejo que refleja el paso del tiempo, expectativas no cumplidas o vínculos que ya no ocupan el mismo lugar. No se trata necesariamente de depresión clínica, sino de una manera diferente de relacionarse con lo que socialmente se exige. Tomar distancia puede convertirse en una forma de resguardar energía emocional.

Desde Serene Psicología destacan que “no está mal” no sentir entusiasmo por la Navidad; muchas personas ejercen un límite sano para evitar conflictos o sobrecarga emocional. Validar esa diversidad de emociones ayuda a reducir el estigma y a aceptar que diciembre puede vivirse de maneras muy diferentes.

Aceptar sin imponer

Lejos de condenar las fiestas, se trata de aceptar las diferencias. En ese sentido, Amat advierte: “No hay que forzar a nadie a que sea feliz en Navidad”. Escuchar sin juzgar permite que cada persona decida si quiere participar, adaptar sus rituales o simplemente ausentarse, un gesto que -en muchos casos- representa un auténtico acto de cuidado personal.

Temas TucumánBuenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales
1

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
2

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
3

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
4

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo
5

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
6

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

Más Noticias
¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Créditos para autos 0 km y usados: cómo funciona el nuevo plan del Banco Nación

Créditos para autos 0 km y usados: cómo funciona el nuevo plan del Banco Nación

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Comentarios