¿Por qué hay personas que no les gusta celebrar la Navidad? La mirada de los expertos

Diciembre es una época del año asociada al festejo y la alegría colectiva, pero no todas las personas comparten ese entusiasmo. Comprender por qué algunos eligen no disfrutar la Navidad implica mirar más allá de la postal tradicional: la memoria, los vínculos y las expectativas culturales influyen en la vivencia de estas fechas y, en ciertos casos, generan rechazo o indiferencia.
De acuerdo con especialistas, las razones suelen combinar factores emocionales y sociales. Duelos no resueltos, conflictos familiares o la presión de sostener una imagen de felicidad pueden transformar diciembre en un período difícil.
El psicólogo Víctor Amat lo resume con claridad: “es muy común que durante las celebraciones decembrinas las personas se obliguen a sí mismas a estar bien o felices”.
La presión social y el peso del mandato de armonía
La exigencia cultural de compartir momentos armónicos choca, muchas veces, con estados personales que van por otro carril. Tristeza, apatía o cansancio emocional conviven con la expectativa de mostrarse alegres. Ese desajuste interno lleva a algunas personas a no disfrutar la Navidad como una forma de autoprotección. Evitar reuniones, reducir encuentros o resignificar rituales se vuelve una respuesta frecuente.
Para muchos, diciembre trae consigo la reaparición de recuerdos difíciles: pérdidas recientes o duelos inconclusos que se intensifican durante estas fechas. La psicóloga Marina Mammoliti señala que este período “conmueve, reaviva duelos y tensiones familiares”, motivo por el cual algunas personas optan por tomar distancia para preservar su salud mental.
Nuevas generaciones y tradiciones en transformación
También se suma un componente generacional. Entre jóvenes, crece la tendencia a reformular tradiciones y elegir otras formas de pasar el 24 y 25. Algunos prefieren encuentros más íntimos; otros, directamente, se alejan de los rituales convencionales o viajan solos. Esta transformación cultural muestra que no celebrar la Navidad puede ser una decisión coherente con valores personales orientados al bienestar y al autocuidado.
Para quienes no sienten entusiasmo por las fiestas, el mes de diciembre actúa como un espejo que refleja el paso del tiempo, expectativas no cumplidas o vínculos que ya no ocupan el mismo lugar. No se trata necesariamente de depresión clínica, sino de una manera diferente de relacionarse con lo que socialmente se exige. Tomar distancia puede convertirse en una forma de resguardar energía emocional.
Desde Serene Psicología destacan que “no está mal” no sentir entusiasmo por la Navidad; muchas personas ejercen un límite sano para evitar conflictos o sobrecarga emocional. Validar esa diversidad de emociones ayuda a reducir el estigma y a aceptar que diciembre puede vivirse de maneras muy diferentes.
Aceptar sin imponer
Lejos de condenar las fiestas, se trata de aceptar las diferencias. En ese sentido, Amat advierte: “No hay que forzar a nadie a que sea feliz en Navidad”. Escuchar sin juzgar permite que cada persona decida si quiere participar, adaptar sus rituales o simplemente ausentarse, un gesto que -en muchos casos- representa un auténtico acto de cuidado personal.