¿Qué son las "mariposas en el estómago"? La ciencia lo revela

La mayoría de las personas describe el enamoramiento con una imagen universal: las famosas “mariposas en el estómago”. Esa mezcla de cosquilleo, nervios y emoción suele aparecer en una primera cita, al ver a alguien que nos gusta o incluso al recibir un mensaje especial. Aunque se asocia casi automáticamente al amor, la ciencia demuestra que detrás hay una reacción física concreta y medible.