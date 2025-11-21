Secciones
¿Qué son las "mariposas en el estómago"? La ciencia lo revela

Investigaciones recientes descubren qué ocurre en el cuerpo cuando aparece esta sensación típica del enamoramiento.

¿Qué son las mariposas en el estómago? La ciencia lo revela
Hace 8 Min

La mayoría de las personas describe el enamoramiento con una imagen universal: las famosas “mariposas en el estómago”. Esa mezcla de cosquilleo, nervios y emoción suele aparecer en una primera cita, al ver a alguien que nos gusta o incluso al recibir un mensaje especial. Aunque se asocia casi automáticamente al amor, la ciencia demuestra que detrás hay una reacción física concreta y medible.

¿Qué son realmente las “mariposas en el estómago”?

Según investigadores de la Universidad de Pensilvania, esta sensación surge como respuesta biológica al estrés, los nervios o la excitación emocional. En otras palabras, para el cuerpo enamorarse o sentirse ansioso activa los mismos circuitos internos.

Este vínculo entre lo que sentimos y lo que ocurre en el sistema digestivo se conoce como eje intestino-cerebro.

¿Cómo se activa esta reacción?

Frente a una emoción intensa, el cerebro pone en marcha el mecanismo de “lucha o huida”, el mismo que se activa en situaciones de alerta. Cuando esto ocurre:

- la digestión se desacelera,

- los músculos del intestino cambian su patrón de contracción,

- y se liberan hormonas como el cortisol.

La combinación de estos procesos produce ese cosquilleo característico que identificamos como “mariposas”.

¿Por qué las emociones se sienten en el estómago?

El intestino contiene millones de neuronas que se comunican de manera permanente con el cerebro. Por eso, cualquier variación emocional puede sentirse como un impacto directo en la zona abdominal.

No se trata solo de una impresión mental: el cuerpo responde físicamente a cada emoción.

Además, el microbioma intestinal -el conjunto de bacterias que habitan el intestino- también influye en cómo sentimos el estrés o la excitación. Cuando está equilibrado, ayuda a moderar las respuestas emocionales intensas. En cambio, si está alterado, esas sensaciones pueden amplificarse.

El eje intestino-cerebro es tan sensible que su funcionamiento cambia según el estado emocional y digestivo de cada persona.

¿Qué dice la ciencia sobre esta sensación?

Para los especialistas, las mariposas en el estómago no son solo una metáfora romántica, sino una reacción fisiológica real. Aparecen cuando una emoción fuerte activa mecanismos automáticos que conectan directamente al cerebro con el sistema digestivo.

Así, la ciencia confirma lo que muchos experimentan: las emociones -en especial las del enamoramiento- no solo se piensan y se sienten… también se viven en el estómago.

