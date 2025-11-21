Fin al spam por correo electrónico: conocé quién está vendiendo tus datos de contacto

Mientras más suscripciones tenemos con una misma dirección de correo electrónico, más probable es que nos lluevan publicidades por este medio generando spam -correo no deseado-. Muchas veces los mensajes provienen de emisores a los que nunca entregamos nuestros datos y con quienes nunca acordamos un trato. Sin embargo, nuestros datos de contacto terminan por filtrarse de todos modos.
Gmail tiene un sencillo truco para poder rastrear quién está haciendo públicos nuestros datos de contacto. Es habitual que una dirección de correo termine en extensas bases de datos que dejamos cuando nos registramos en alguna página o plataforma. También es común que algunas de esas bases terminen siendo comercializadas entre empresas para que estas puedan tener un mayor alcance.
Cómo saber quién filtra tu correo electrónico
Aunque este truco no hará que el spam se detenga permanentemente, sí te permitirá hacer un seguimiento y conocer qué página entregó tus datos sin tu consentimiento. Se trata de una simple modificación en tu dirección de correo que te permite tener muchas más direcciones y que todos los mensajes sigan llegándote a la misma casilla mientras te permite saber cuál es el filtrador original.
Un mail está conformado por tres elementos: un nombre de usuario, el “@” y el dominio. Si tu correo es, por ejemplo, juanperez@gmail.com, “juanperez” será el usuario, luego estará el “@” y “gmail.com” será el dominio. Para rastrear quién comparte tus datos de contacto, solo deberás introducir entre el usuario y el “@”, un signo “+” y alguna referencia que indique en qué página estás dejando tus datos.
Por ejemplo, si Juan Pérez deja sus datos en la Empresa de Bebidas, puede modificar su dirección de correo del siguiente modo: juanperez+empresadebebidas@gmail.com. De este modo, continuará recibiendo mails en su casilla habitual, pero sabrá a quién le dejó sus datos. En este caso, si la Empresa de Bebidas publicara con otro anunciante el correo de esta persona, al recibir un nuevo mail, Juan Pérez sabría quién difundió sus datos.
Es que, al recibir un correo, el mail muestra cuál es la dirección a la que fue enviado el mensaje. Y si en el remitente, en vez de aparecer simplemente la dirección original, aparece la dirección con el agregado, esto implicaría que la Empresa de Bebidas fue quien filtró sus datos. Así, se pueden crear tantas direcciones distintas como sean necesarias.