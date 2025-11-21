Fin al spam por correo electrónico: conocé quién está vendiendo tus datos de contacto

Un mail está conformado por tres elementos: un nombre de usuario, el “@” y el dominio. Si tu correo es, por ejemplo, juanperez@gmail.com, “juanperez” será el usuario, luego estará el “@” y “gmail.com” será el dominio. Para rastrear quién comparte tus datos de contacto, solo deberás introducir entre el usuario y el “@”, un signo “+” y alguna referencia que indique en qué página estás dejando tus datos.