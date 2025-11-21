Secciones
Día de la Enfermería: por qué se celebra hoy, 21 de noviembre

Cada 21 de noviembre se reconoce el trabajo esencial de las y los enfermeros en Argentina.

EFEMÉRIDE. Hoy se celebra el Día Nacional de la Enfermería. EFEMÉRIDE. Hoy se celebra el Día Nacional de la Enfermería.
Hace 41 Min

Cada 21 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Enfermería, una jornada dedicada a reconocer el compromiso, el profesionalismo y la vocación de quienes sostienen la atención sanitaria en todo el país. La fecha rinde homenaje a Cecilia Grierson, pionera de la disciplina y figura clave en la historia de la salud nacional. Conocé los detalles.

El origen de la conmemoración se remonta a la creación de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Enfermería, que eligió esta fecha para destacar el rol de la primera presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería y su aporte a la formación y profesionalización del sector.

Día de la Enfermería: por qué se celebra hoy viernes 21 de noviembre

Se reconoce el trabajo cotidiano de enfermeras y enfermeros en hospitales, clínicas y centros de atención.

Visibiliza la importancia de la formación académica y la capacitación continua en la disciplina.

Pone en agenda la necesidad de mejorar las condiciones laborales del sector.

Destaca a las y los enfermeros como un pilar del sistema de salud, especialmente en contextos críticos.

Todos los años, el Ministerio de Salud impulsa actividades y campañas para poner en valor la tarea del personal de enfermería y promover que más jóvenes elijan esta profesión fundamental.

Desde la atención primaria hasta las terapias intensivas, la enfermería cumple funciones esenciales: asistencia directa, acompañamiento emocional, prevención, educación para la salud y trabajo comunitario. Su presencia constante es sinónimo de cuidado, contención y compromiso con cada paciente.

En este 21 de noviembre, el reconocimiento apunta no solo a homenajear la historia de la enfermería argentina, sino también a reafirmar la importancia de fortalecer y jerarquizar la profesión para el futuro.

