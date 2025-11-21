Día de la Enfermería: por qué se celebra hoy, 21 de noviembre

Cada 21 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Enfermería, una jornada dedicada a reconocer el compromiso, el profesionalismo y la vocación de quienes sostienen la atención sanitaria en todo el país. La fecha rinde homenaje a Cecilia Grierson, pionera de la disciplina y figura clave en la historia de la salud nacional. Conocé los detalles.