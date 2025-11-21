Día de la Enfermería: por qué se celebra hoy, 21 de noviembre

Cada 21 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Enfermería, una jornada dedicada a reconocer el compromiso, el profesionalismo y la vocación de quienes sostienen la atención sanitaria en todo el país. La fecha rinde homenaje a Cecilia Grierson, pionera de la disciplina y figura clave en la historia de la salud nacional. Conocé los detalles.
El origen de la conmemoración se remonta a la creación de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Enfermería, que eligió esta fecha para destacar el rol de la primera presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería y su aporte a la formación y profesionalización del sector.
Día de la Enfermería: por qué se celebra hoy viernes 21 de noviembre
Se reconoce el trabajo cotidiano de enfermeras y enfermeros en hospitales, clínicas y centros de atención.
Visibiliza la importancia de la formación académica y la capacitación continua en la disciplina.
Pone en agenda la necesidad de mejorar las condiciones laborales del sector.
Destaca a las y los enfermeros como un pilar del sistema de salud, especialmente en contextos críticos.
Todos los años, el Ministerio de Salud impulsa actividades y campañas para poner en valor la tarea del personal de enfermería y promover que más jóvenes elijan esta profesión fundamental.
Desde la atención primaria hasta las terapias intensivas, la enfermería cumple funciones esenciales: asistencia directa, acompañamiento emocional, prevención, educación para la salud y trabajo comunitario. Su presencia constante es sinónimo de cuidado, contención y compromiso con cada paciente.
En este 21 de noviembre, el reconocimiento apunta no solo a homenajear la historia de la enfermería argentina, sino también a reafirmar la importancia de fortalecer y jerarquizar la profesión para el futuro.