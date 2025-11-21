Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: corrupción policial
Hace 1 Hs

El pasado 3 de noviembre, el jefe de Policía provincial pronunció, delante del Gobernador Jaldo y la Plana Mayor de la Fuerza, unas proféticas palabras: “vamos a hacer sentir al personal policial en todo Tucumán”; y un par de semanas después, eso efectivamente ocurrió… pero no de la manera en que se esperaba. Las denuncias anónimas contra la Jefatura de la URN, por uso de personal penitenciario y policial con fines personales, y de varios comisarios por pedidos de coimas, colocó a la fuerza (de mal modo) en boca de todo el mundo. Pero estos hechos no movieron el amperímetro de la opinión pública, acostumbrada (y hastiada) de casos de corrupción mucho más resonantes. Y en lo que hace a la construcción de una vivienda particular con la participación de detenidos carcelarios, no sorprende a nadie. Pero la baja de la fuerza, de los jefes de la Regional y las sanciones colaterales nos permiten una reflexión: si se supone que llegar a ocupar las nombradas jefaturas exigen cierto mérito y aptitudes personales, entonces ¿por qué estos jefes tirarían por la borda la carrera y su buen nombre por estas nimiedades? ¿Acaso sus sueldos son tan bajos que no les permiten cubrir una simple mano de obra de la construcción? ¿O realmente su conducta no amerita el cargo que ocupan? Y si es así ¿por qué fueron nombrados? Con toda seguridad hay muchísimos hombres y mujeres en la fuerza policial que tienen valores destacados, pero ¿por qué resaltan estos hechos mayormente en el personal jerárquico? Como suele suceder, entonces pagan justos por pecadores y la mancha se extiende a todos por igual, justificando la mala imagen de la fuerza en la ciudadanía. Y no alcanza con que se diga que los culpables fueron rápidamente sancionados, porque el daño ya está hecho. Como pregunta final: ¿qué nos espera a los tucumanos cuando la escasa integridad moral de estos servidores públicos esté frente al inmenso poder económico del narcotráfico y su capacidad para comprar cualquier voluntad que tenga por delante?

Ricardo Rearte                                

ricardorearte333@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney
1

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Qué formación requiere el Ejército Argentino y dónde cursan los futuros militares
2

Qué formación requiere el Ejército Argentino y dónde cursan los futuros militares

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven
3

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven

El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre
4

El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz
5

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates
6

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

Más Noticias
El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Explorando el “lado B de la historia colonial

Explorando el “lado" B de la historia colonial

Un ensayo de María Lobo: “Tierra acostumbrada” se presenta esta tarde en la librería Cúspide

Un ensayo de María Lobo: “Tierra acostumbrada” se presenta esta tarde en la librería Cúspide

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

Efemérides del 20 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 20 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios