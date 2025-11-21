Cartas de lectores: AFA

Por decisión del presidente de la AFA. Claudio Daniel Tapia, se ha otorgado el título de campeón del torneo a Rosario Central por haber sumado una cantidad de puntos sin haber jugado el torneo en su totalidad venciendo a todos los rivales y logrando el campeonato como corresponde. Esto ha demostrado que este señor hace lo que quiere sin ningún tipo de límite. Por empezar, el torneo argentino ha mostrado una mediocridad futbolística y casos de corrupción de árbitros que han manejado escandalosamente el VAR, perjudicando a varios clubes tanto en el ascenso como en primera. Es muy difícil también para los clubes competir con formatos de torneos que son modificados todos los años y en los que Tapia determina a mitad de torneo si hay descensos o ascensos en cada categoría de la AFA. Barracas Central fue el club que más fallos arbitrales a su favor tuvo; Rosario Central también, Deportivo Riestra , y lo lamentable es que entrenadores que hablaron pagaron caro sus palabras. Partidos sospechados; dirigentes corruptos; clubes en quiebra; jugadores que son vendidos cada vez más jóvenes a los clubes de Europa, mientras el “Chiqui” Tapia sigue colgándose de Di María y de Messi, referentes de la Selección Argentina; pero a la misma vez mostrando que el fútbol argentino en torneos internacionales no tiene un nivel de juego como lo tienen los equipos brasileños. ¿Hasta dónde llegará Tapia? No lo sé, pero al paso que va, terminará de destruir nuestro fútbol. Ojalá que esto se pueda revertir y no termine todo esto como pasó con Don Julio Grondona, que estuvo casi 40 años al frente de calle Viamonte.