Números de Oro: dos tucumanos ganaron el pozo y cada uno se llevó $3.000.000

Para mejoras

Loreto detalló el momento en el que supo que había ganado. “Tenemos dos sucursales de la ferretería: a una la manejo yo con mi novia y la otra la maneja mi suegro. Llegó el canillita, yo vine para mi negocio y me llamó mi novia, que estaba controlando, y me dice que había marcado todos los números. Me pidió que fuera para terminar de revisar”, contó. “Ya lo había verificado dos o tres veces, pero igual fui a ver. Lo terminamos de chequear con mi suegro para sacarnos cualquier duda”, recordó. Su pareja lo acompañó en todo el proceso.