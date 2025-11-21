Números de Oro: dos tucumanos ganaron el pozo y cada uno se llevó $3.000.000

La edición semanal de Números de Oro dejó dos historias de festejo en la provincia. En esta ocasión, dos participantes presentaron sus tarjetas ganadoras y se repartieron el pozo acumulado de $6.000.000, por lo que cada uno recibió $3.000.000.
Como cada viernes, la tarjeta del entretenimiento llega junto al diario y permite participar por un premio principal de $3.000.000. Si el cupón posee el sello “Usuario Tarjeta Sol”, el monto se duplica de forma automática y asciende a $6.000.000. En esta edición, ninguno de los cupones ganadores tenía el sello, por lo que el premio se dividió en partes iguales.
Premio compartido
Miguel Ángel Nieva, de 46 años, vecino de Cruz Alta, presentó una de las tarjetas ganadoras y vivió un momento que no esperaba. Contó que controla los números todos los días y que la sorpresa lo encontró durante la mañana del martes. “Gané el martes. Los tenía anotados. Empecé a controlar varias veces. Los anoté en un papel, volví a revisarlos y ahí recién caí. No lo podía creer”, explicó contento.
El ganador vive con su esposa y con uno de sus hijos. “Para mi hijo y mi esposa también fue una sorpresa. No creían mucho, aunque varios amigos míos ganaron”, dijo.
Nieva trabaja en la Municipalidad y realiza arreglos particulares como plomero. Adelantó que destinará parte del premio a cancelar obligaciones pendientes. “Con el premio voy a pagar algunas cuentas. Siempre hay alguna cuenta que saldar”, sostuvo.
Su hijo menor, Mario Ángel Nieva, de 23 años, es arquero de la selección argentina de fútbol de talla baja y se encuentra en Corrientes. “Él no lo podía creer. Me preguntaba si era verdad”, relató. El sábado viaja a Paraguay para disputar la Copa América.
La otra tarjeta ganadora fue presentada por Diego Nicolás Loreto, de 27 años, vecino de la capital. Trabaja en su propia ferretería, que abrió hace un año junto a su novia, Romina. Dijo que compra el diario desde hace tiempo y que participa de Números de Oro con su suegro. Ambos están al tanto de los sorteos. “Estamos atentos a los Números de Oro; somos seguidores del diario desde hace años”, afirmó.
Para mejoras
Loreto detalló el momento en el que supo que había ganado. “Tenemos dos sucursales de la ferretería: a una la manejo yo con mi novia y la otra la maneja mi suegro. Llegó el canillita, yo vine para mi negocio y me llamó mi novia, que estaba controlando, y me dice que había marcado todos los números. Me pidió que fuera para terminar de revisar”, contó. “Ya lo había verificado dos o tres veces, pero igual fui a ver. Lo terminamos de chequear con mi suegro para sacarnos cualquier duda”, recordó. Su pareja lo acompañó en todo el proceso.
Diego adelantó que destinará el dinero del premio a mejorar el emprendimiento: “Parte del dinero la vamos a invertir en el negocio y capaz guardamos algo para las vacaciones”, dijo.
Siguen los premios
Números de Oro continúa como uno de los entretenimientos más elegidos por los tucumanos y cada semana renueva la ilusión de los lectores. Se mantiene también la propuesta de los Números de la Suerte, que otorgan órdenes de compra por $200.000 para comercios adheridos.
Los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con una posibilidad adicional. Las tarjetas selladas se entregarán este martes, de 16.30 a 20.30, en la sede de La Rioja 265 debido al feriado del lunes. En caso de resultar ganadores, el premio se duplica sin trámites adicionales.