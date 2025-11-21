“Es para ya”, la exigencia de Ril Fella y Masta Clark

A dúo, como sobre el escenario, rechazan que los ritmos urbanos puedan significar actualmente lo que fue el rock rupturista de los 60. “No tiene sentido la comparación porque son épocas y contextos distintos; además agrupar a distintos géneros en el globo ‘ritmos urbanos’ sería un poco injusto. Nosotros hacemos rap y podemos hablar desde nuestro lugar, donde nos referimos a la actitud y a las ganas de comunicar algo, como se hacía en el rock. Pero hoy se dan muchas fusiones de estilos y artistas de distintos mundos sonoros y eso nos gusta mucho porque salen nuevas cosas para escuchar”, señalan.