“Es para ya”, la exigencia de Ril Fella y Masta Clark

“El bolero latino convive con ‘chanteos de hip hop’ al estilo C. Tangana; el raps G-funk, con la impronta de la west coast de antaño de Dr. Dre y Snoop Dogg; el pop, mezclado con synth wave que remite a Daft Punk, y hasta un rock pesado con autotune que desafía prejuicios o la intimidad de voces susurrando cantos regionales a familiares en un piano solitario”.
Todo eso sonará esta noche, desde las 21 en teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), según la promesa de Ril Fella y Masta Clark para la presentación de su segundo disco, “Es para ya”. El recital es a sólo dos meses de haber estrenado una película que agotó entradas y en un show especial que contará con Franco Martini en batería, Ramiro Nieva en bajo y Gabriel Córdoba en guitarra, y la participación de músicos y artistas invitados. Zafra Band será el grupo telonero de apertura.
En diálogo con LA GACETA Masta Clark define su música como “original y auténtica porque así lo es, en cada canción somos nosotros mismos en crudo y todas las canciones del álbum fueron creadas sin especulación de la opinión ajena, proyectamos en el estudio lo que sentíamos en ese momento creativo”.
En tanto, Ril Fella aclara que “con el tiempo aprendimos que la mayor virtud es la paciencia; hacemos música hace fácilmente 15 años y tuvimos que amigarnos con el hecho de que las cosas se hacen con calma y aprendimos a amar el proceso”. “Eso no quita que a veces sintamos que estamos jugándonos la vida, y por eso decir ‘Es para ya’ refiere a un pedido urgente hacia la vida misma, en cosas en las que no tenemos tanto tiempo para esperar”, agrega.
A dúo, como sobre el escenario, rechazan que los ritmos urbanos puedan significar actualmente lo que fue el rock rupturista de los 60. “No tiene sentido la comparación porque son épocas y contextos distintos; además agrupar a distintos géneros en el globo ‘ritmos urbanos’ sería un poco injusto. Nosotros hacemos rap y podemos hablar desde nuestro lugar, donde nos referimos a la actitud y a las ganas de comunicar algo, como se hacía en el rock. Pero hoy se dan muchas fusiones de estilos y artistas de distintos mundos sonoros y eso nos gusta mucho porque salen nuevas cosas para escuchar”, señalan.
Masta reconoce que “estrenar este material implicó experimentar nuevas ideas, trasladando nuestro sonido a diversos mundos musicales que nos caracterizan; fue un acontecimiento muy necesario y reconfortante, ya que aprendimos mucho”.
Ril, a su turno, destaca que “el rap tucumano está un momento hermoso; después de la explosión que tuvo a nivel latino, cambiaron muchas cosas en la Argentina y por supuesto eso llegó acá, por lo que hoy hay muchos artistas tucumanos en el radar nacional e internacional y cuando empecé era impensado vivir de tu música”.
La inspiración para sus temas “mayormente siempre surge de la música y de los sonidos que nos rodean en la vida cotidiana, ya sea una canción, una sample, una película”. “Puede venir de muchos lugares y puede llevar al inicio de diversas formas de crear o llevar a cabo nuestras ideas”, admiten a coro.
Respaldo fundamental
El soporte de lo audiovisual se presenta como un respaldo fundamental a su proyecto artístico. “Va de la mano con nuestra música, es pilar a la hora de inspirarnos a crear nuevas canciones y después a comunicarlas también”, plantea Ril, y Masta completa: “desde hace algunos años buscamos hacer películas, obras audiovisuales que vayan mejorando año a año y que implica poder trabajar con gente muy talentosa en sus áreas donde uno aprende y se desarrolla”.
“Normalmente pensamos en los videos después de tener las canciones y es realmente increíble cómo se materializan cosas que son solo ideas en tu cabeza a partir de lo que estás escuchando. Así que invitamos a la gente a que conozca no solo nuestra música sino también nuestras películas”, es su convocatoria.