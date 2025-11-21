Secciones
EspectáculosPUERTO LIBERTAD

“Es para ya”, la exigencia de Ril Fella y Masta Clark

El dúo rapero tucumano presenta su nuevo disco, con fusiones variadas entre distintos géneros. La importancia del soporte audiovisual.

A CORO. Ril Fella y Masta Clark defienden la paciencia creativa, pero hay cosas que no se pueden esperan. A CORO. Ril Fella y Masta Clark defienden la paciencia creativa, pero hay cosas que no se pueden esperan.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 5 Hs

“El bolero latino convive con ‘chanteos de hip hop’ al estilo C. Tangana; el raps G-funk, con la impronta de la west coast de antaño de Dr. Dre y Snoop Dogg; el pop, mezclado con synth wave que remite a Daft Punk, y hasta un rock pesado con autotune que desafía prejuicios o la intimidad de voces susurrando cantos regionales a familiares en un piano solitario”.

Todo eso sonará esta noche, desde las 21 en teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), según la promesa de Ril Fella y Masta Clark para la presentación de su segundo disco, “Es para ya”. El recital es a sólo dos meses de haber estrenado una película que agotó entradas y en un show especial que contará con Franco Martini en batería, Ramiro Nieva en bajo y Gabriel Córdoba en guitarra, y la participación de músicos y artistas invitados. Zafra Band será el grupo telonero de apertura.

En diálogo con LA GACETA Masta Clark define su música como “original y auténtica porque así lo es, en cada canción somos nosotros mismos en crudo y todas las canciones del álbum fueron creadas sin especulación de la opinión ajena, proyectamos en el estudio lo que sentíamos en ese momento creativo”.

En tanto, Ril Fella aclara que “con el tiempo aprendimos que la mayor virtud es la paciencia; hacemos música hace fácilmente 15 años y tuvimos que amigarnos con el hecho de que las cosas se hacen con calma y aprendimos a amar el proceso”. “Eso no quita que a veces sintamos que estamos jugándonos la vida, y por eso decir ‘Es para ya’ refiere a un pedido urgente hacia la vida misma, en cosas en las que no tenemos tanto tiempo para esperar”, agrega.

A dúo, como sobre el escenario, rechazan que los ritmos urbanos puedan significar actualmente lo que fue el rock rupturista de los 60. “No tiene sentido la comparación porque son épocas y contextos distintos; además agrupar a distintos géneros en el globo ‘ritmos urbanos’ sería un poco injusto. Nosotros hacemos rap y podemos hablar desde nuestro lugar, donde nos referimos a la actitud y a las ganas de comunicar algo, como se hacía en el rock. Pero hoy se dan muchas fusiones de estilos y artistas de distintos mundos sonoros y eso nos gusta mucho porque salen nuevas cosas para escuchar”, señalan.

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

Masta reconoce que “estrenar este material implicó experimentar nuevas ideas, trasladando nuestro sonido a diversos mundos musicales que nos caracterizan; fue un acontecimiento muy necesario y reconfortante, ya que aprendimos mucho”.

Ril, a su turno, destaca que “el rap tucumano está un momento hermoso; después de la explosión que tuvo a nivel latino, cambiaron muchas cosas en la Argentina y por supuesto eso llegó acá, por lo que hoy hay muchos artistas tucumanos en el radar nacional e internacional y cuando empecé era impensado vivir de tu música”.

La inspiración para sus temas “mayormente siempre surge de la música y de los sonidos que nos rodean en la vida cotidiana, ya sea una canción, una sample, una película”. “Puede venir de muchos lugares y puede llevar al inicio de diversas formas de crear o llevar a cabo nuestras ideas”, admiten a coro.

Respaldo fundamental

El soporte de lo audiovisual se presenta como un respaldo fundamental a su proyecto artístico. “Va de la mano con nuestra música, es pilar a la hora de inspirarnos a crear nuevas canciones y después a comunicarlas también”, plantea Ril, y Masta completa: “desde hace algunos años buscamos hacer películas, obras audiovisuales que vayan mejorando año a año y que implica poder trabajar con gente muy talentosa en sus áreas donde uno aprende y se desarrolla”.

“Normalmente pensamos en los videos después de tener las canciones y es realmente increíble cómo se materializan cosas que son solo ideas en tu cabeza a partir de lo que estás escuchando. Así que invitamos a la gente a que conozca no solo nuestra música sino también nuestras películas”, es su convocatoria.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lucy Patané llega a La Taberna de Saturno con su tercer disco

Lucy Patané llega a La Taberna de Saturno con su tercer disco

El DJ Alejo Fochi se presenta en Tucumán con el pulso del progressive house

El DJ Alejo Fochi se presenta en Tucumán con el pulso del progressive house

Oscar Giunta, en el Festival Tucumán Jazz: “La batería es la voz con la cual narro mi historia”

Oscar Giunta, en el Festival Tucumán Jazz: “La batería es la voz con la cual narro mi historia”

Alejo Fochi despliega el pulso actual del progressive house

Alejo Fochi despliega el pulso actual del progressive house

El papelón de Martín Cirio con la reforma laboral: apoyó a Milei sin saber de qué hablaba y terminó pidiendo disculpas

El papelón de Martín Cirio con la reforma laboral: apoyó a Milei sin saber de qué hablaba y terminó pidiendo disculpas

Lo más popular
Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney
1

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Qué formación requiere el Ejército Argentino y dónde cursan los futuros militares
2

Qué formación requiere el Ejército Argentino y dónde cursan los futuros militares

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven
3

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven

El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre
4

El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz
5

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates
6

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

Más Noticias
El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Explorando el “lado B de la historia colonial

Explorando el “lado" B de la historia colonial

Un ensayo de María Lobo: “Tierra acostumbrada” se presenta esta tarde en la librería Cúspide

Un ensayo de María Lobo: “Tierra acostumbrada” se presenta esta tarde en la librería Cúspide

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

Efemérides del 20 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 20 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios