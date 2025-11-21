Centro Cultural Virla: concierto para evocar a Raúl Albarracín

La obra y la labor de promoción cultural de Raúl Alberto Albarracín subsisten a través de la fundación que lleva su nombre (Fundraa). Esta noche, por cumplirse el centenario de su nacimiento, su hija Valeria Albarracín organizó un homenaje especial a las 21 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), bajo el título “Gracias a la música”.
“Mi padre fue un hombre muy sensible, sabio, alentador y luchador; nos enseñó a perseverar, a tomar nuestras responsabilidades con firmeza y honestidad. Su dedicación a la literatura, a la cultura y a los medios de comunicación fue inalterable, fue un visionario en muchos aspectos y eso que tuvo que sobrevivir (literalmente) a los conflictos de la censura, los miedos y la incertidumbre política y económica de una Argentina herida por la dictadura. Fue un valiente, nuestro héroe sobreviviente. Cuando con apenas 13 años comencé a interesarme por el estudio del canto, junto con su amiga Elba Estequin, me guiaron hacia mi maestra Diana López Esponda. Su recuerdo no hace más que reafirmar quién soy y cuánto amo subirme a los escenarios del mundo”, afirma la soprano lírica.
La primera parte del concierto incluirá obras del romanticismo alemán, con composiciones de Johannes Brahms, Gustav Mahler y Richard Strauss, junto con los poemas y relatos de Raúl Albarracín presentados por videos y audios en las voces de su esposa, Beatriz Makantassis, sus hijos y sus nietos. Al piano estará Hadda Ibarra, y se sumará el violinista Diego Guzmán en el lied “Morgen”. Luego se interpretará la obra “Marea”, del inglés William Baines, para después avanzar en la creación operística de Massenet, Donizetti, Puccini y Verdi. “Para el final reservamos algunas sorpresas, que seguramente el público acompañará, dado que el gran tema que nos aúna es el amor y el amar, con la participación especial del tenor Richard Mendoza”, adelanta la organizadora. Todas las obras serán acompañadas de su traducción subtitulada.
Conciertos inspiradores
“Me gusta pensar, planificar y realizar conciertos que sean inspiradores: necesitamos más encuentros musicales en los que los intérpretes y participantes se sientan identificados. En esta oportunidad, festejamos la vida de un gigante de la cultura tucumana como fue nuestro papá, un tierno y brillante pensador que me enseñó a ser una música apasionada y una artista comprometida”, agrega. Y recuerda que Fundraa ya tiene 22 años de existencia para “devolverle a Tucumán todo lo importante que le había dado a mi papá y continuar con su legado cultural apoyando e impulsando proyectos literarios, teatrales y musicales como también en las ciencias y en el arte, con producciones que nos identifiquen y también sueños y luchas justas y necesarias”.
La idea de agradecer a la música es justificada desde la posibilidad de “cerrar los ojos para pensar y sentir en todo lo que nos rodea, y descubrir que la música de cualquier género y origen es la que logra atravesarnos con sus armonías y melodías. Muchas nos levantan del asiento para bailar y compartir risas, pero también nos conmueven hasta las lágrimas, ya sea en la calle, en el auto, en tu casa o en una sala de conciertos”. Y agrega: “Nos da vida y nos acompaña a través de ella; si esto no es suficiente motivo para agradecerle eternamente a sus creadores en este día tan especial, no se qué lo sea”.