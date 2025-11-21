Secciones
EspectáculosCENTRO VIRLA

Centro Cultural Virla: concierto para evocar a Raúl Albarracín

La soprano Valeria Albarracín recordará a su padre poeta con canciones en “Gracias a la música”.

ORGANIZADORA. Valeria Albarracín Makantassis homenajeará a su padre. ORGANIZADORA. Valeria Albarracín Makantassis homenajeará a su padre.
Hace 6 Hs

La obra y la labor de promoción cultural de Raúl Alberto Albarracín subsisten a través de la fundación que lleva su nombre (Fundraa). Esta noche, por cumplirse el centenario de su nacimiento, su hija Valeria Albarracín organizó un homenaje especial a las 21 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), bajo el título “Gracias a la música”.

“Mi padre fue un hombre muy sensible, sabio, alentador y luchador; nos enseñó a perseverar, a tomar nuestras responsabilidades con firmeza y honestidad. Su dedicación a la literatura, a la cultura y a los medios de comunicación fue inalterable, fue un visionario en muchos aspectos y eso que tuvo que sobrevivir (literalmente) a los conflictos de la censura, los miedos y la incertidumbre política y económica de una Argentina herida por la dictadura. Fue un valiente, nuestro héroe sobreviviente. Cuando con apenas 13 años comencé a interesarme por el estudio del canto, junto con su amiga Elba Estequin, me guiaron hacia mi maestra Diana López Esponda. Su recuerdo no hace más que reafirmar quién soy y cuánto amo subirme a los escenarios del mundo”, afirma la soprano lírica.

La primera parte del concierto incluirá obras del romanticismo alemán, con composiciones de Johannes Brahms, Gustav Mahler y Richard Strauss, junto con los poemas y relatos de Raúl Albarracín presentados por videos y audios en las voces de su esposa, Beatriz Makantassis, sus hijos y sus nietos. Al piano estará Hadda Ibarra, y se sumará el violinista Diego Guzmán en el lied “Morgen”. Luego se interpretará la obra “Marea”, del inglés William Baines, para después avanzar en la creación operística de Massenet, Donizetti, Puccini y Verdi. “Para el final reservamos algunas sorpresas, que seguramente el público acompañará, dado que el gran tema que nos aúna es el amor y el amar, con la participación especial del tenor Richard Mendoza”, adelanta la organizadora. Todas las obras serán acompañadas de su traducción subtitulada.

Conciertos inspiradores

“Me gusta pensar, planificar y realizar conciertos que sean inspiradores: necesitamos más encuentros musicales en los que los intérpretes y participantes se sientan identificados. En esta oportunidad, festejamos la vida de un gigante de la cultura tucumana como fue nuestro papá, un tierno y brillante pensador que me enseñó a ser una música apasionada y una artista comprometida”, agrega. Y recuerda que Fundraa ya tiene 22 años de existencia para “devolverle a Tucumán todo lo importante que le había dado a mi papá y continuar con su legado cultural apoyando e impulsando proyectos literarios, teatrales y musicales como también en las ciencias y en el arte, con producciones que nos identifiquen y también sueños y luchas justas y necesarias”.

La idea de agradecer a la música es justificada desde la posibilidad de “cerrar los ojos para pensar y sentir en todo lo que nos rodea, y descubrir que la música de cualquier género y origen es la que logra atravesarnos con sus armonías y melodías. Muchas nos levantan del asiento para bailar y compartir risas, pero también nos conmueven hasta las lágrimas, ya sea en la calle, en el auto, en tu casa o en una sala de conciertos”. Y agrega: “Nos da vida y nos acompaña a través de ella; si esto no es suficiente motivo para agradecerle eternamente a sus creadores en este día tan especial, no se qué lo sea”.

Temas Centro Cultural Eugenio Flavio Virla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney
1

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Qué formación requiere el Ejército Argentino y dónde cursan los futuros militares
2

Qué formación requiere el Ejército Argentino y dónde cursan los futuros militares

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven
3

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven

El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre
4

El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz
5

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates
6

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

Más Noticias
El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Explorando el “lado B de la historia colonial

Explorando el “lado" B de la historia colonial

Un ensayo de María Lobo: “Tierra acostumbrada” se presenta esta tarde en la librería Cúspide

Un ensayo de María Lobo: “Tierra acostumbrada” se presenta esta tarde en la librería Cúspide

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

Efemérides del 20 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 20 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios