Centro Cultural Virla: concierto para evocar a Raúl Albarracín

“Mi padre fue un hombre muy sensible, sabio, alentador y luchador; nos enseñó a perseverar, a tomar nuestras responsabilidades con firmeza y honestidad. Su dedicación a la literatura, a la cultura y a los medios de comunicación fue inalterable, fue un visionario en muchos aspectos y eso que tuvo que sobrevivir (literalmente) a los conflictos de la censura, los miedos y la incertidumbre política y económica de una Argentina herida por la dictadura. Fue un valiente, nuestro héroe sobreviviente. Cuando con apenas 13 años comencé a interesarme por el estudio del canto, junto con su amiga Elba Estequin, me guiaron hacia mi maestra Diana López Esponda. Su recuerdo no hace más que reafirmar quién soy y cuánto amo subirme a los escenarios del mundo”, afirma la soprano lírica.