Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Vilma Palma: show en el Mercedes Sosa
El nombre del grupo es sinónimo de fiesta, diversión y alegría, expresada en temas como “Auto rojo”, “La pachanga”, “Bye bye” y “Me vuelvo loco”. Una vez más, Vilma Palma e Vampiros regresa a Tucumán para reencontrarse con su público local desde las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), para recorrer más de tres décadas de trayectoria de la mano de Mario Pájaro Gómez, líder de la banda rosarina.
Nanutria: stand up en el teatro Alberdi
Para reírse de las miserias de la vida y pasar un buen rato, llega hoy a las 21 al teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) “El showcito de Nanutria”, el standapero que entrelazará chistes, improvisaciones e interacción con los presentes durante una hora y media. Víctor Medina es un comediante venezolano, radicado hace años en la Capital Federal desde donde proyecta su humor en las redes sociales.
Animación: festival PLUM! en Tafí del Valle
Entre hoy y el domingo se realizará en distintos espacios de Tafí del Valle el festival internacional de cine de animación PLUM!, presentado como “una apuesta al crecimiento del sector audiovisual en la región que surge del deseo de llevar el cine, en todas sus formas posibles, a todo Tucumán y el norte del país para integrar tecnología, cultura y desarrollo territorial. Junto con talleres, charlas y mesas debate, habrá proyecciones de filmes seleccionados y tres instancias en competencia: videoclips y cortometrajes internacionales y latinoamericanos. Además hoy se inaugurará la Feria Gráfica PLUM para editoriales independientes, artistas visuales y colectivos gráficos en la peatonal Los Faroles. El acceso es libre para todas las actividades.
“El portal”: un filme de Mariano Argento
Tres historias discurren dentro de un misterioso edificio en tres épocas distintas de la Argentina. En una sociedad que se degrada, el filme revela los deseos, motivaciones y tentaciones que llevan a pasar de un estado de bondad natural a uno de maldad absoluta. Los relatos tienen personajes que ven cambiada su vida en un espacio que los arrastra hacia la máxima oscuridad y ante la mirada de un centinela eterno. Esa es la sinopsis de “El portal”, la película dirigida por Mariano Argento que se proyectará a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251), con las actuaciones de Mario Alarcón, Selva Alemán, Héctor Bidonde, Marina Glezer, Ingrid Grudke y Manuel Vicente.
Festival: rock solidario
A partir de las 21 en Maximo Parrilla (avenida Alem 661), habrá un festival solidario de rock a beneficio de la asociación civil Voluntarios Abriga Sueños Tucumán, dedicada a acompañar niños y niñas que se encuentran viviendo temporalmente en un Dispositivo de Cuidado Institucional. Se recibirán artículos de librería, juguetes, globos o un alimento no perecedero. Actuarán Game Of Songs, Dec Tucumán, Perrorockeros, Ritual Persa y The Vultures.
La Insurrecta reivindica el feminismo desde el arte
Teatro, música, performance y otras expresiones artísticas se darán cita hoy y mañana en la octava edición de La Insurrecta, la propuesta feminista y transfeminista, que participará el martes de la marcha por la la erradicación de la violencia de género. Desde su primera edición en 2018, el festival se consolidó como un espacio autogestivo de artistas del NOA con un espíritu libre y colectivo que abarca talleres y ferias en una propuesta que apunta a generar encuentro, expresión y resistencia. Está coordinado por Milena Jennifer Segovia Prelli, Yoca Gil, Gonzalo Augusto Gómez y Sol Camila Romero Ponce y este año participarán delegaciones de Jujuy, Salta, Catamarca y Córdoba. Con acceso libre y a la gorra, la actividad inaugural se centrará desde las 18 en la plaza San Martín, con la conducción de Andrea La Chicho Campero. La cartelera abarca el taller “Metáforas para no morir”, de arte visual y a cargo de Andrómeda Strain; el conversatorio VIHchismo, con Nawe Porta y una charla de asesoramiento legal de Victoria Saavedra. Habrá lectura de poemas de Luna Fernández Córdoba; clown con el grupo Teatro Casero; las performances “Edith te amo” y “Reptiliana”, de la salteña María Laura Buccianti; teatro con “Las martas”, de la Colectiva Las Lisistratas y una sesión del Movimiento Kiki Tucumán.
Aguilares: reponen “Ala de criados”, obra de Mauricio Kartun
Durante la Semana Trágica de 1919, en plena huelga de los obreros metalúrgicos de los talleres Vasena, víctimas de una feroz represión para romper la combatividad y solidaridad obrera y popular, un trío de jóvenes aristócratas que veranean en Mar del Plata juegan bádminton y practican tiro a la paloma. Entre ellos y un peón que los consiente sin pausa, se construye una relación especial: unos y otros buscan el reconocimiento familiar y social y son víctimas y victimarios de una realidad social que llega hasta nuestros tiempos. “Ala de criados” es la obra de Mauricio Kartun que se repondrá esta noche a las 22 en la Biblioteca Popular Ricardo Rojas de Aguilares (Juan Bautista Alberdi 1.021), con dirección de Roberto Toledo y las actuaciones de Marianela Pintos, Agustín Toledo, León Martínez y Gabriel Turbay.
Tributo a ABBA: canciones conocidas a cargo de Demodeé
“Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “Chiquitita”, “Waterloo” y muchos otros clásicos del pop de los 80 del grupo sueco ABBA sonarán nuevamente esta noche, desde las 21, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), en el homenaje que les brindarán las tucumanas de Demodeé.En “Gracias por la música”,María José Herreras, Valentina López Salas, Andy Toledo Plaate y Sofía Ruiz Alves se proponen recrear fielmente el estilo alegre y divertido de una época inolvidable, acompañadas por una banda para interpretar canciones icónicas. “Vamos a invitar al público a cantar y a emocionarse con nosotras, para disfrutar entre todos de composiciones que siguen sonando en el corazón de varias generaciones”, adelantan.