Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La Insurrecta reivindica el feminismo desde el arte

Teatro, música, performance y otras expresiones artísticas se darán cita hoy y mañana en la octava edición de La Insurrecta, la propuesta feminista y transfeminista, que participará el martes de la marcha por la la erradicación de la violencia de género. Desde su primera edición en 2018, el festival se consolidó como un espacio autogestivo de artistas del NOA con un espíritu libre y colectivo que abarca talleres y ferias en una propuesta que apunta a generar encuentro, expresión y resistencia. Está coordinado por Milena Jennifer Segovia Prelli, Yoca Gil, Gonzalo Augusto Gómez y Sol Camila Romero Ponce y este año participarán delegaciones de Jujuy, Salta, Catamarca y Córdoba. Con acceso libre y a la gorra, la actividad inaugural se centrará desde las 18 en la plaza San Martín, con la conducción de Andrea La Chicho Campero. La cartelera abarca el taller “Metáforas para no morir”, de arte visual y a cargo de Andrómeda Strain; el conversatorio VIHchismo, con Nawe Porta y una charla de asesoramiento legal de Victoria Saavedra. Habrá lectura de poemas de Luna Fernández Córdoba; clown con el grupo Teatro Casero; las performances “Edith te amo” y “Reptiliana”, de la salteña María Laura Buccianti; teatro con “Las martas”, de la Colectiva Las Lisistratas y una sesión del Movimiento Kiki Tucumán.