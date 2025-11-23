El 28 de noviembre vuelve el Gran Día: una jornada solidaria para transformar realidades

Desde hace 28 años, Fundación Cimientos trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. A través de tutorías personalizadas, becas y talleres, la organización acompaña a adolescentes en contextos vulnerables y fortalece sus habilidades socioemocionales, con la convicción de que es la herramienta más poderosa para construir futuro.