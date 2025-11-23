Secciones
El 28 de noviembre vuelve el Gran Día: una jornada solidaria para transformar realidades

Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald Argentina convocan a la comunidad a sumarse a una nueva edición del Gran Día, la iniciativa solidaria que destina el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac a programas de educación, salud y acompañamiento para niñas, niños y jóvenes de todo el país.

Hace 1 Hs

El próximo 28 de noviembre se realizará una nueva edición del Gran Día, la jornada solidaria que, año tras año, moviliza a miles de personas en todo el país para transformar realidades a través de un gesto simple: comprar un Big Mac.

Ese día, todo lo recaudado se destinará íntegramente a Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald Argentina, dos organizaciones que trabajan para garantizar oportunidades educativas, acompañamiento y bienestar a quienes más lo necesitan.

“Detrás de cada joven que logra terminar la escuela hay un acompañamiento, una red y una oportunidad. Este Gran Día nos invita a ser parte de esa red que sostiene y transforma”, expresó Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de Fundación Cimientos.

“Gracias al compromiso de la comunidad, podemos seguir acompañando a familias que atraviesan tratamientos médicos prolongados, ofreciendo contención y cuidado en nuestros programas”, señaló Julieta Cortijo, directora ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina.

Desde hace 28 años, Fundación Cimientos trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. A través de tutorías personalizadas, becas y talleres, la organización acompaña a adolescentes en contextos vulnerables y fortalece sus habilidades socioemocionales, con la convicción de que es la herramienta más poderosa para construir futuro.

Por su parte, Casa Ronald McDonald Argentina brinda contención a niñas, niños y sus familias durante tratamientos médicos prolongados, ofreciendo alojamiento y apoyo integral mediante 11 programas activos en distintos puntos del país.

Este año, el Gran Día renueva su convocatoria con un objetivo común: generar impacto real y sostenible. Lo recaudado se invertirá en programas que fortalecen la educación, la inserción laboral y el bienestar familiar.

La jornada se vivirá simultáneamente en todos los locales McDonald’s de la Argentina, donde voluntarios, jóvenes becados, referentes sociales y organizaciones aliadas se reunirán para celebrar el valor de ayudar y de seguir construyendo futuro juntos.

