Indignación en Misiones: Vialidad Nacional cobró un canon a la Iglesia para permitirle realizar una peregrinación al santuario de Loreto

Por primera vez en 24 años, la Iglesia Católica de Misiones debió pagar un canon a Vialidad Nacional para permitir el desplazamiento de más de 12.000 peregrinos por la ruta nacional 12 rumbo al santuario de Nuestra Señora de Loreto, una de las festividades religiosas más importantes de la provincia. El cobro generó un fuerte malestar en la comunidad católica y abrió un debate sobre el uso de las rutas para manifestaciones de fe.