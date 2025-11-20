Secciones
Donó por error $100.000 a un refugio de gatos y la respuesta del lugar sorprendió a todos

La equivocación al transferir dinero derivó en una historia viral que mezcló risas, ternura y solidaridad en torno a un refugio de gatos y un gatito llamado Pulguita.

Una joven compartió la desopilante situación que vivió su hermano, Germán, cuando quiso colaborar con un refugio de gatos. Lo que empezó como una simple donación de $10.000 se transformó accidentalmente en una transferencia de $100.000, y la reacción del refugio no tardó en viralizarse.

Según relató la usuaria, todo comenzó cuando publicó una captura de pantalla de WhatsApp acompañada por el mensaje: “No puedo parar de reírme con lo que le pasó a mi hermano”.

En la imagen se leía el mensaje desesperado de Germán: “Quise transferir 10.000 a una cuenta de gatitos y transferí 100.000. Soy un pelot*. Encima me re agradecieron”**.

Para graficar su desconcierto, sumó un meme de The Office y la frase: “Soy este”. La reacción de su hermana fue instantánea y entre risas le respondió: “JAJAJAJAJAJA, qué gracioso chabón”.

En otra captura, Germán mostró el comprobante de la operación junto con la respuesta del refugio de gatos identificado en Instagram como @perfgatitos. Desde el lugar le enviaron un mensaje cargado de emoción:

“Wow, millones de gracias. Muchas muchas gracias”, acompañado de emojis de corazones y un video de Pulguita, un gatito enfermo que está bajo su cuidado.

Conmovido por la respuesta, Germán contestó: “Ahhhh, Pulguita”, sumando caritas de ternura y corazones. Su hermana, al compartir el hilo, agregó: “Ojalá Pulguita se recupere pronto, manden fuerzas”, consignó Todo Noticias. 

El posteo no tardó en explotar: acumula casi 200.000 “Me gusta” y más de 7.000 retweets, además de cientos de comentarios de usuarios que enviaron apoyo tanto para Germán como para el refugio y el pequeño Pulguita.

