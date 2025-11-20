La figura que podría integrarse a una candidatura y darle más intensidad a las elecciones en San Martín

La recta final hacia el cierre de listas en San Martín llegó con una novedad que movió el tablero político: la posible incorporación de Alberto "Tino" Costa como colaborador en la secretaría técnica que proyecta Samuel Semrik. El ex volante, retirado en mayo de 2024 tras una larga carrera internacional, es uno de los jugadores más queridos por la hinchada y su presencia aportaría identidad y conocimiento futbolístico. En dos ciclos con la camiseta del "Santo" sumó 65 partidos, 10 goles y dejó momentos imborrables, como su tanto en el 3-2 del clásico contra Atlético Tucumán.