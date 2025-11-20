Quiénes son los candidatos, cómo llegan y qué resta definir para las elecciones de San Martín

El escenario electoral de San Martín ingresa en tiempos determinantes. Con un puñado de horas por delante para la presentación formal de listas, las principales agrupaciones ultiman detalles entre negociaciones de último momento, reacomodamientos internos y discusiones sobre la ingeniería política que presentarán para competir el 30 de noviembre. La incertidumbre convive con la aceleración habitual de los cierres, mientras la Junta Electoral avanza con los pasos administrativos y el padrón provisorio continúa exhibido para los socios.
En ese sentido, el armado que encabeza Samuel Semrik, médico del plantel profesional durante años y ex vicepresidente en la gestión de Emilio Luque, vivió una modificación clave. La salida de José Hugo Saab, quien había sido pensado como acompañante en la fórmula, obligó a recalibrar el esquema. El actual Secretario General de la Universidad Nacional de Tucumán decidió dar un paso al costado por motivos laborales y personales, según le confirmaron a LA GACETA, lo que abrió un cupo que deberá definirse antes del sábado.
Aun así, el espacio mantiene cohesión. Pablo Kasem, empresario con presencia activa en la vida social del club, integrará la lista junto con Ricardo Seoane e Ignacio Sagra, ambos ligados históricamente a la institución y parte de un núcleo de dirigentes jóvenes que acompañan a Semrik en su propuesta. El grupo se completa con colaboradores que participaron del ascenso bajo la conducción de Roberto Sagra, sobre todo en tareas relacionadas al fútbol profesional y el desarrollo del complejo deportivo.
En el plano deportivo, el sector de Semrik trabaja además en el diseño de una secretaría técnica reforzada. En ese esquema, contaría con la colaboración de Tino Costa, uno de los futbolistas más valorados por el hincha. Costa, figura del ciclo 2018/19 y referente en su regreso posterior entre 2020 y 2022, aportaría su mirada futbolística, su conocimiento del club y un vínculo directo con la identidad que el proyecto busca recuperar.
Durante una entrevista con LG Play, Semrik fundamentó públicamente la decisión de competir. “San Martín es prácticamente toda mi vida, conozco cada rincón del club”, expresó, subrayando que el armado viene trabajando desde hace meses para garantizar un sostén económico realista. “Estamos en condiciones de hacernos cargo, con un proyecto pensado y con recursos gestionados previamente”, insistió. En esa línea, remarcó que considera saludable que haya elecciones y que la democracia interna siga activa en un momento institucional de transición.
Avanza en silencio
Otra lista que ya confirmó su participación es la de Augusto Rodríguez, referente de la agrupación “Modernicemos San Martín”. El dirigente definió quién será su vicepresidente primero -aunque su nombre aún no fue anunciado- y trabaja en la resolución del cargo de vicepresidente segundo, que se cerrará en las próximas horas. El hermetismo forma parte de una estrategia que busca evitar filtraciones mientras terminan las conversaciones con sectores que podrían sumarse antes de la presentación final.
Rodríguez fue el primero en oficializar públicamente su intención de competir y, en las últimas semanas, consolidó un trabajo territorial fuerte entre socios que reclaman una administración moderna y con mayor rigurosidad financiera. Su armado deberá completar la nómina de secretarías y vocalías entre hoy y mañana.
El regreso de Mirkin
El otro espacio que avanza con firmeza es el comandado por Oscar Mirkin, que fue presidente del club entre 2014 y 2017. Su propuesta, que llevará el nombre “Unidad Roja y Blanca”, ya cuenta con una estructura central prácticamente definida.
Mirkin será acompañado por Rafael Ponce de León en la vicepresidencia primera y por Nicolás Nasrallah, referente del proyecto San Martín 2030, como vicepresidente segundo.
La Secretaría estará a cargo de Ernesto Baaclini, abogado con trayectoria en temas institucionales, mientras que la Tesorería será responsabilidad de Manuel Núñez Ingrao, contador nacional y subdirector de Finanzas de AEFIP.
El ex presidente avanzó en los últimos días en acuerdos económicos con empresas locales y nacionales para asegurar ingresos inmediatos. Su entorno sostiene que la construcción económica será uno de los pilares de la propuesta, al igual que el mensaje de estabilidad institucional que pretende transmitir a los socios.
La cuenta regresiva
Las próximas horas serán críticas para los tres espacios ya lanzados. Semrik debe decidir quién reemplazará a Saab; Rodríguez terminará de acomodar los cargos de vicepresidencias; Mirkin ultimará vocalías y puestos secundarios para completar “Unidad Roja y Blanca”. Además, otras agrupaciones evalúan competir, aunque algunas ya se bajaron, como el sector de Daniel Galina, que días atrás decidió no participar y llamó a “poner a San Martín por encima de todo”.
El sábado se vencerá oficialmente el plazo de presentación de listas ante la Junta Electoral. Ese día se conocerá cuántas propuestas competirán el 30 de noviembre, de 9 a 18, en el estadio de La Ciudadela. Podrán votar los socios con al menos un año de antigüedad al 10 de noviembre de este año, con la cuota de ese mes paga y DNI en mano.
Cuando las listas queden oficializadas, se cerrará un proceso político intenso y se abrirá otro: el de la campaña electoral que promete ser la más intensa que San Martín haya vivido en los últimos años.