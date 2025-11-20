Quiénes son los candidatos, cómo llegan y qué resta definir para las elecciones de San Martín

En ese sentido, el armado que encabeza Samuel Semrik, médico del plantel profesional durante años y ex vicepresidente en la gestión de Emilio Luque, vivió una modificación clave. La salida de José Hugo Saab, quien había sido pensado como acompañante en la fórmula, obligó a recalibrar el esquema. El actual Secretario General de la Universidad Nacional de Tucumán decidió dar un paso al costado por motivos laborales y personales, según le confirmaron a LA GACETA, lo que abrió un cupo que deberá definirse antes del sábado.