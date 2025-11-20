Dos tucumanos ganaron el pozo de Números de Oro y cada uno se llevó $3.000.000

La semana número 8 del entretenimiento de LA GACETA, Números de Oro, trajo dos nuevas historias de alegría en la provincia. En esta edición, dos participantes presentaron sus tarjetas ganadoras y se repartieron el pozo acumulado de $6.000.000, por lo que cada uno recibió $3.000.000.
Como cada viernes, los lectores reciben junto al diario la tarjeta del entretenimiento, que les permite participar por un premio de $3.000.000. Además, si el cupón posee el sello “Usuario Tarjeta Sol”, el monto se duplica automáticamente y asciende a $6.000.000.
En esta ocasión, ninguno de los cupones ganadores contenía el sello, por lo que el premio se dividió en partes iguales entre los dos afortunados.
Un clásico que sigue premiando
Números de Oro continúa siendo uno de los entretenimientos más elegidos por los tucumanos. La tarjeta llega cada viernes junto al diario y mantiene viva la ilusión de miles de lectores que buscan convertirse en los próximos ganadores.
Además, está vigente la iniciativa de los Números de la Suerte, que entregan órdenes de compra por $200.000 válidas en comercios adheridos como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.
Para conocer historias de ganadores, novedades y próximos sorteos, se recomienda seguir las redes oficiales del entretenimiento en Facebook e Instagram.