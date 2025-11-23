La hermana Eva: la increíble historia de la exmodelo de 21 años que eligió la vida religiosa y se volvió viral en redes

La historia de Kamila Rodrigues Cardoso, conocida hoy como la hermana Eva, se volvió viral en las últimas semanas y captó la atención de millones de usuarios en Brasil y otros países. A sus 21 años, la joven abandonó una incipiente carrera en el modelaje para ingresar a la vida religiosa, un giro que combina espiritualidad, juventud y redes sociales, y que reaviva el debate sobre cómo las nuevas generaciones viven la fe.