En Bella Vista se inauguró el "Canal Independencia", una obra para poner fin a las inundaciones

El gobernador, Osvaldo Jaldo, y la intendenta Paula Quiles encabezaron el acto oficial, en el cruce de la Avenida Independencia y Matienzo.

Hace 1 Hs

La ciudad de Bella Vista celebró la inauguración del Canal Independencia, una ambiciosa obra hidráulica financiada con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que promete transformar la calidad de vida de los vecinos y prevenir las inundaciones que históricamente afectaron al sector oeste de la ciudad. 

El gobernador, Osvaldo Jaldo, y la intendenta Paula Quiles encabezaron el acto oficial en el cruce de la Avenida Independencia y Matienzo.

Más que un simple canal pluvial, el proyecto integral incluye pavimento de hormigón, bicisendas, arbolado urbano, iluminación LED y señalización vial, creando un corredor urbano renovado que mejora la movilidad y el espacio público en toda la zona.

"Este canal no solo evita inundaciones, también recupera el espacio público y mejora la movilidad", destacó la intendenta Quiles, quien resaltó la gestión austera y transparente del municipio, destinando cada peso a obras que transforman la vida de los vecinos. 

Quiles también reconoció el papel fundamental del ex intendente Sebastián Salazar, a quien atribuyó la visión y gestión inicial del proyecto.

Por su parte, el gobernador Jaldo elogió el impacto provincial de la obra y el esfuerzo del municipio para concretarla. "Esta obra le cambia la vida a todos los vecinos de la zona", afirmó Jaldo.

El ex intendente Salazar expresó su satisfacción al ver concretado un proyecto que muchos consideraban inviable. "Esta es una de las obras más importantes que se hicieron en la provincia en los últimos 50 años", aseguró.

