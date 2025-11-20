Messi se emocionó al recibir un premio de los hinchas de Barcelona y dejó una llamativa promesa

Lionel Messi vivió un momento cargado de emoción en Madrid al ser reconocido como el “jugador más querido de la historia del Barcelona” durante la Gala Valores organizada por el diario Sport. El astro argentino, que desarrolló la mayor parte de su carrera en el club catalán, agradeció el galardón y recordó el vínculo afectivo que mantiene con la institución donde se convirtió en ídolo mundial.
En su discurso, Messi explicó que recibir un premio votado por los hinchas tiene un valor especial y reconoció que a lo largo de los años compartió alegrías y momentos complicados. Afirmó “es mi casa, mi lugar y mi gente”, dejando claro que su relación con Barcelona trasciende las etapas deportivas y se sostiene en lo emocional.
El futbolista también admitió que le hubiera gustado completar toda su trayectoria en el club, aunque la salida se dio de una forma distinta a lo que imaginaba. Recordó su aparición reciente en el estadio catalán y cómo las imágenes del reencuentro generaron una fuerte reacción entre los fanáticos. Además, durante el evento le mostraron un video con saludos de seguidores que lo conmovió profundamente, al punto de hablar con la voz entrecortada.
En otro tramo, Messi reflexionó sobre cómo vivió sus últimos meses en la ciudad antes de marcharse. Comentó que “siempre va a ser el recuerdo de por vida de todos los momentos que hemos compartido”, y lamentó que su despedida se diera en plena pandemia, sin público. Para él, eso dejó una deuda emocional que todavía siente pendiente.
Messi lagrimeÃ³ un poco con los mensajes de los hinchas de Barcelona.— Messias (@Messias30_) November 19, 2025
Duele. pic.twitter.com/sKYWjxEuJb
El retorno a Barcelona
Hacia el cierre, Messi contó que su intención es volver a vivir en Barcelona junto a su familia cuando termine su etapa competitiva. Reveló “voy a volver, voy a estar presente en el estadio como un hincha más” y confesó que extraña su vida en la ciudad. Desde Inter Miami, donde continúa su carrera, sigue mirando hacia el lugar que considera su hogar definitivo.