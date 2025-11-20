Messi se emocionó al recibir un premio de los hinchas de Barcelona y dejó una llamativa promesa

El futbolista también admitió que le hubiera gustado completar toda su trayectoria en el club, aunque la salida se dio de una forma distinta a lo que imaginaba. Recordó su aparición reciente en el estadio catalán y cómo las imágenes del reencuentro generaron una fuerte reacción entre los fanáticos. Además, durante el evento le mostraron un video con saludos de seguidores que lo conmovió profundamente, al punto de hablar con la voz entrecortada.