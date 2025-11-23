Cómo se prepara Córdoba para ser sede de una fecha UCI Gravel World Series

La competencia, denominada Vuelta Altas Cumbres UCI Gravel World Series 2026, otorgará cupos para el Mundial: clasificarán los tres primeros de cada categoría y todos aquellos que clasifiquen dentro del 25% superior de su grupo. Este incentivo convocará a competidores de todas partes del mundo. Así, el encuentro implicará un gran movilización de gente que participará de manera indirecta, como preparadores, entrenadores y acompañantes que movilizarán recursos y estructuras de la zona. Los organizadores esperan el arribo de miles de turistas en los días en que se realice la actividad.