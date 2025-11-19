Jere Klein fue arrestado tras ser sorprendido con ketamina y conduciendo bajo los efectos de drogas

El hecho se produjo en la población Santa Anita, en la comuna de Lo Prado, donde personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 44° Comisaría fiscalizó un vehículo de alta gama que circulaba a alta velocidad. Según la policía, el automóvil ejecutaba maniobras peligrosas que ponían en riesgo a peatones y a otros conductores.