Jere Klein fue arrestado tras ser sorprendido con ketamina y conduciendo bajo los efectos de drogas

El cantante urbano chileno quedó imputado, además, por microtráfico.

Jere Klein Jere Klein
Hace 1 Hs

El cantante urbano Jere Klein, de 19 años, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional luego de ser formalizado este miércoles por los delitos de microtráfico de drogas, conducción bajo los efectos de estupefacientes y manejo sin licencia. La audiencia se desarrolló tras su detención ocurrida durante la jornada anterior.

El hecho se produjo en la población Santa Anita, en la comuna de Lo Prado, donde personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 44° Comisaría fiscalizó un vehículo de alta gama que circulaba a alta velocidad. Según la policía, el automóvil ejecutaba maniobras peligrosas que ponían en riesgo a peatones y a otros conductores.

Dentro del vehículo se encontraban cinco personas consumiendo drogas. Al revisar al conductor, identificado como Jeremías Tobar Llevul —nombre real de Jere Klein— los funcionarios encontraron ketamina dosificada y lista para su distribución, lo que motivó su detención inmediata.

La policía también constató que el joven artista no contaba con licencia de conducir vigente. Además, presentaba un notorio estado de somnolencia, lo que reforzó la sospecha de que manejaba bajo los efectos de sustancias ilícitas.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público procedió a la formalización por los tres delitos imputados. La Fiscalía expuso el material encontrado y las condiciones en las que fue sorprendido el cantante, argumentando la necesidad de medidas cautelares mientras avanza la investigación.

Finalmente, el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, medidas que deberá cumplir mientras continúa el proceso judicial para esclarecer su responsabilidad en los hechos.

Temas Chile
