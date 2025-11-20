Años de trabajo y 50 autores para un libro hecho con pasión

“El libro está concebido como un manual para jóvenes que piensan que la biología es interesante; tal vez alguno de esos jóvenes en el futuro se convierta en un investigador destacado. Es el libro que siempre hubiéramos querido tener en nuestras manos”, apuntó Fernández. Recordó entonces que el proyecto nació allá por 2016 y destacó cómo fue creciendo con el paso del tiempo, hasta concluir tras el compás de espera impuesto por la pandemia. El resultado es una obra de 20 capítulos que abarcan un amplísimo temario, generosamente ilustrada y dotada con un diseño colorido y muy ágil. “Anhelo verlo en el stand de la UNT en la Feria del Libro”, sugirió Fernández.