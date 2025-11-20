Años de trabajo y 50 autores para un libro hecho con pasión

Suele suceder en estos casos: el entusiasmo y la determinación transforman iniciativas pequeñas, más bien modestas, en piezas de largo aliento y mucho más complejas. Es el caso de “Biología hoy. La ciencia del nuevo siglo”, un esfuerzo colectivo de medio centenar de docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (UNT) que terminó plasmado en un libro/manual de 435 páginas. Una obra preparada con dedicación lilloana -así la calificó Hugo Fernández, ex decano de esa casa e impulsor inicial del proyecto- y de alto nivel científico -como subrayó la editora y compiladora Pamela Medina Álvarez-.
La actual decana, Virginia Abdala, ofició de anfitriona de la presentación, realizada en el anfiteatro de la Facultad con la presencia de la vicerrectora de la UNT, Mercedes Leal. También asistieron Mateo Martínez y Miguel Cabrera -decanos de Medicina y Ciencias Exactas, respectivamente- y el equipo de la editorial universitaria (Edunt), encargado de llevar al papel y a la imprenta el libro, y encabezado por su directora, Soledad Martínez Zuccardi. Entre el público, conformado en gran medida por integrantes de la comunidad del Lillo, se ubicó Ricardo Montero, quien se encargó de la edición literaria de “Biología hoy”.
“El libro está concebido como un manual para jóvenes que piensan que la biología es interesante; tal vez alguno de esos jóvenes en el futuro se convierta en un investigador destacado. Es el libro que siempre hubiéramos querido tener en nuestras manos”, apuntó Fernández. Recordó entonces que el proyecto nació allá por 2016 y destacó cómo fue creciendo con el paso del tiempo, hasta concluir tras el compás de espera impuesto por la pandemia. El resultado es una obra de 20 capítulos que abarcan un amplísimo temario, generosamente ilustrada y dotada con un diseño colorido y muy ágil. “Anhelo verlo en el stand de la UNT en la Feria del Libro”, sugirió Fernández.
Medina Álvarez fue pura emoción cuando contó cómo iban, cátedra por cátedra, convocando a los especialistas para que se sumaran con sus textos e investigaciones. “Fue un trabajo colaborativo de gran compromiso -enfatizó-, muy importante en esta sociedad donde impera hoy el sálvese quien pueda”.
Para conocer
A Martínez Zuccardi le tocó narrar cómo fue el devenir de “Biología hoy” puertas adentro de Edunt. Heredaron el proyecto de la anterior conducción de la editorial y lo potenciaron hasta presentar una obra que -refirió- los llena de alegría y de orgullo. Ya forma parte de la colección Saberes Académicos de la editorial universitaria.
“La biología atraviesa nuestra vida cotidiana y creo que a este libro un lector no necesariamente especializado puede seguirlo con fluidez -comentó Martínez Zuccardi-. Ojalá que todas las escuelas y los docentes de la provincia puedan tener acceso a él”.
Leal celebró el contenido y la calidad de “Biología hoy”. “Pienso que representa el compromiso de los universitarios para contar con un hábitat sostenible, enseñando a cuidarlo”, resaltó la vicerrectora. Y a la vez ponderó la sinergia establecida entre Edunt y la comunidad del Lillo para hacer realidad el libro.
“No es fácil sostener presupuestos en tiempos adversos, pero lo hacemos con recursos propios -sostuvo Leal-. Mantener distintas líneas editoriales, que van desde lo académico hasta las distintas manifestaciones de la cultura tucumana, es un compromiso político de la universidad pública”.