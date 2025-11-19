Fabricaron dobles fondos en un vehículo para esconder más de 46 kilos de cocaína en Jujuy

Gendarmería Nacional decomisó 46,8 kilos de cocaína ocultos en compartimientos fabricados en un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional 34, a la altura del Peaje Chalicán. Dos hombres quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737.
El operativo se llevó a cabo luego de una serie de tareas investigativas realizadas por la Unidad de Inteligencia Criminal “Salta”, que había detectado el posible traslado de estupefacientes hacia el norte del país. Tras las pesquisas, se coordinó un control con efectivos del Escuadrón 60 “San Pedro”, quienes montaron un dispositivo sobre el corredor vial.
Cómo fue el operativo en el Peaje Chalicán
El pasado domingo, los gendarmes detuvieron la marcha de dos vehículos:
Un automóvil Kia utilizado como remís, en el que viajaba el principal investigado.
Un Toyota, que actuaba como vehículo “puntero”, conducido por otro hombre mayor de edad.
Durante la inspección, los uniformados contaron con el apoyo del perro detector de narcóticos “Lev”, que marcó uno de los rodados al detectar la presencia de estupefacientes.
La droga estaba oculta en dobles fondos
Ante la alerta del can, el personal de la Fuerza revisó minuciosamente el paragolpes trasero y el sector lateral del guardabarros. Allí encontraron dobles fondos especialmente fabricados para ocultar la carga ilegal.
En esos compartimientos, los funcionarios extrajeron 45 paquetes tipo “ladrillo” que contenían 46 kilos 867 gramos de cocaína.
Detenidos y elementos secuestrados
Por orden de la Unidad Fiscal Federal de Salta, se dispuso:
El decomiso de la droga.
El secuestró del vehículo Kia utilizado como remís.
La detención del conductor del Toyota y del pasajero del remís, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.
En el operativo también participó la Unidad de Inteligencia Criminal “Jujuy” y el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico (GOCNOA).