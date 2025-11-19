Fabricaron dobles fondos en un vehículo para esconder más de 46 kilos de cocaína en Jujuy

El operativo se llevó a cabo luego de una serie de tareas investigativas realizadas por la Unidad de Inteligencia Criminal “Salta”, que había detectado el posible traslado de estupefacientes hacia el norte del país. Tras las pesquisas, se coordinó un control con efectivos del Escuadrón 60 “San Pedro”, quienes montaron un dispositivo sobre el corredor vial.