Un ensayo de María Lobo: “Tierra acostumbrada” se presenta esta tarde en la librería Cúspide

La escritora tucumana indaga sobre “el paisaje de provincias en el imaginario latinoamericano”, como advierte el subtítulo de este ensayo editado por el Fondo de Cultura Económica. María Lobo lo presentará hoy a las 19 en la librería Cúspide (San Martín y Junín), acompañada por Leticia Marín, Rodro Cañás y Bruno Juliano.
A través de un diálogo con la historia, la teoría literaria y la experiencia personal, en “Tierra acostumbrada” Lobo revisa los mecanismos culturales que invisibilizaron las ciudades “de media altura” y fijaron a la provincia como un espacio salvaje en el imaginario popular.
Por otro lado, mañana a las 10 y también en Cúspide, en el marco del club de lectura Un capítulo más, Lobo dialogará con Marín, ganadora del premio Lumen de Novela por “Vladimir”. En este caso, la participación está sujeta a una inscripción previa.