Un joven de 21 años volvía con su amiga de los bosques de Ezeiza y lo mataron para robarle la bicicleta

La inseguridad volvió a golpear con brutalidad en el conurbano bonaerense. Esta vez, la víctima fue Nazareno Tobías Isern, un joven de 21 años que fue asesinado el lunes por la tarde en Esteban Echeverría durante un intento de robo. Dos delincuentes lo interceptaron cuando regresaba en bicicleta, junto a su amiga Kiara, por la colectora de la autopista Teniente General Pablo Riccheri. Le dispararon en la cabeza mientras forcejeaban para quitarle el rodado. Los agresores escaparon y aún no fueron detenidos.