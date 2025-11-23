El dinero deja la billetera y se instala en la pantalla: cómo cambian los hábitos de pago en la región

Según un análisis regional de Payments & Commerce Market Intelligence (PCMI) de 2025, los pagos digitales representan alrededor del 60% del gasto de los consumidores en Latinoamérica, mientras que el efectivo cayó a cerca del 37%. La relación con el dinero se transformó: dejó de ser un objeto físico para volverse un elemento dinámico, administrable y presente en la pantalla.