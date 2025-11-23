El dinero deja la billetera y se instala en la pantalla: cómo cambian los hábitos de pago en la región

El billete está dejando de ocupar el centro de la vida diaria. Pagar un café, dividir gastos con amigos, enviar dinero para un regalo o cancelar una factura ya no exige efectivo, cambio ni pasar por un cajero. Las operaciones que antes dependían del papel hoy transcurren en el celular.
Según un análisis regional de Payments & Commerce Market Intelligence (PCMI) de 2025, los pagos digitales representan alrededor del 60% del gasto de los consumidores en Latinoamérica, mientras que el efectivo cayó a cerca del 37%. La relación con el dinero se transformó: dejó de ser un objeto físico para volverse un elemento dinámico, administrable y presente en la pantalla.
“Hoy la gente paga, cobra, envía y recibe en tiempo real, sin tener que portar el dinero físicamente. La sensación de control ya no está en el billete, sino en la app que muestra cuánto tenés y cómo se mueve”, señala Sebastián Siseles, CEO de la firma Vesseo.
La práctica cotidiana confirma el cambio: el supermercado se paga con QR, las expensas por transferencia, el alquiler con débito automático y hasta la propina con alias. El uso digital no solo acelera las operaciones, sino que reemplaza la idea de “tener” por la de “gestionar”.
Para Siseles, la transformación es esencialmente cultural. “La gente se acostumbró a la lógica del ‘ahora’. Si puedo mandar un mensaje al instante, quiero poder mover mi dinero igual. El dinero se volvió parte de la conversación”, explica.
El fenómeno ya no se limita a grandes ciudades. Barrios, ferias y comercios pequeños incorporaron soluciones digitales que permiten cobrar sin terminales físicas ni requisitos bancarios complejos. Esto amplió la aceptación del pago electrónico y redujo barreras históricas de inclusión financiera.
Al mismo tiempo, la trazabilidad de estas herramientas está modificando la manera de planificar el gasto. Las personas acceden a registros inmediatos de consumos, categorías, límites y recordatorios, lo que vuelve el presupuesto más consciente y menos intuitivo.
Aunque el efectivo sigue presente, pierde protagonismo. La sensación de seguridad que antes proporcionaban los billetes ahora migra al ámbito digital: está en la posibilidad de ver y administrar el dinero en tiempo real.