Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Humor, misterio y acción: la nueva serie de Amazon Prime Video que conquista a todos

Se trata de una producción europea logró posicionarse rápidamente entre las más vistas de la plataforma por su trama fresca y ritmo dinámico.

Humor, misterio y acción: la nueva serie de Amazon Prime Video que conquista a todos
Hace 1 Hs

Amazon Prime Video sigue ampliando su catálogGuardaro con propuestas para todos los gustos: desde películas de acción y dramas románticos hasta historias cargadas de suspenso.

Entre las últimas incorporaciones, una producción europea logró posicionarse rápidamente entre las más vistas de la plataforma por su trama fresca y ritmo dinámico.

Se trata de “Nordin”, una serie recientemente estrenada en Prime Video que cuenta con 6 capítulos y está dirigida por Joosje Duk y Achmed Akkabi. La ficción ganó popularidad en pocos días y se destacó por su estilo de comedia dramática, un formato que combina humor, crítica social y emociones.

De qué se trata “Nordin”

La sinopsis oficial de Prime Video describe así la historia: “Cuando Nordin Kynani, un joven amante del lujo, se ve obligado por su madre a pasar un año dando clases en una escuela desfavorecida, espera que todo sea un camino de rosas. Pero entre alumnos rebeldes, un director corrupto y su propio ego, pronto descubre que la vida real no se trata de coches de lujo, sino de dejar huella. ¿Podrá convertir su vida y la de sus alumnos en un ejemplo de éxito, o fracasará estrepitosamente?”.

El protagonista, un joven millonario acostumbrado a los lujos, inicia su trabajo en un colegio donde rápidamente detecta un problema de fondo: allí se otorgan calificaciones bajas a propósito para obtener subsidios. 

Al descubrir este mecanismo, se propone exponer el sistema educativo y enfrentar las irregularidades, mientras atraviesa un proceso personal que transforma su manera de ver el mundo.

Temas TucumánBuenos AiresAmazon Prime Video
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Toy Story 5 ya tiene fecha de estreno y teaser: cuál es la nueva amenaza que pondrá en jaque a Buzz y a Woody

Toy Story 5 ya tiene fecha de estreno y teaser: cuál es la nueva amenaza que pondrá en jaque a Buzz y a Woody

“Celda 211”, la serie mexicana de Netflix inspirada en hechos reales que se volvió una de las más vistas del año

“Celda 211”, la serie mexicana de Netflix inspirada en hechos reales que se volvió una de las más vistas del año

Una joya escondida en Netflix: Paddleton, la emotiva historia de amistad que conquista a los suscriptores

Una joya escondida en Netflix: Paddleton, la emotiva historia de amistad que conquista a los suscriptores

¿Ya la viste? La serie de solo seis capítulos que atrapa en Prime Video

¿Ya la viste? La serie de solo seis capítulos que atrapa en Prime Video

“El verano más caliente”, el drama italiano de Prime Video que encendió debates y pasiones

“El verano más caliente”, el drama italiano de Prime Video que encendió debates y pasiones

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas
5

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana
6

Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana

Más Noticias
Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana

Tras una foto con nueve economistas, aplican nuevas restricciones a las visitas de Cristina Kirchner: sólo tres personas y dos veces por semana

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

El Gobierno explicó el escándalo en la Policía y defendió las medidas adoptadas

Luego de su salida del gabinete nacional, Lisandro Catalán se sumó al directorio de YPF

Luego de su salida del gabinete nacional, Lisandro Catalán se sumó al directorio de YPF

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Comentarios