Humor, misterio y acción: la nueva serie de Amazon Prime Video que conquista a todos

Amazon Prime Video sigue ampliando su catálogGuardaro con propuestas para todos los gustos: desde películas de acción y dramas románticos hasta historias cargadas de suspenso.
Entre las últimas incorporaciones, una producción europea logró posicionarse rápidamente entre las más vistas de la plataforma por su trama fresca y ritmo dinámico.
Se trata de “Nordin”, una serie recientemente estrenada en Prime Video que cuenta con 6 capítulos y está dirigida por Joosje Duk y Achmed Akkabi. La ficción ganó popularidad en pocos días y se destacó por su estilo de comedia dramática, un formato que combina humor, crítica social y emociones.
De qué se trata “Nordin”
La sinopsis oficial de Prime Video describe así la historia: “Cuando Nordin Kynani, un joven amante del lujo, se ve obligado por su madre a pasar un año dando clases en una escuela desfavorecida, espera que todo sea un camino de rosas. Pero entre alumnos rebeldes, un director corrupto y su propio ego, pronto descubre que la vida real no se trata de coches de lujo, sino de dejar huella. ¿Podrá convertir su vida y la de sus alumnos en un ejemplo de éxito, o fracasará estrepitosamente?”.
El protagonista, un joven millonario acostumbrado a los lujos, inicia su trabajo en un colegio donde rápidamente detecta un problema de fondo: allí se otorgan calificaciones bajas a propósito para obtener subsidios.
Al descubrir este mecanismo, se propone exponer el sistema educativo y enfrentar las irregularidades, mientras atraviesa un proceso personal que transforma su manera de ver el mundo.