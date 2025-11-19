Un ex empleado fue imputado por usar tarjetas olvidadas por clientes para realizar compras

El Ministerio Fiscal (MPF), a través de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, formuló cargos este miércoles 19 de noviembre contra un hombre de 28 años acusado de cometer maniobras defraudatorias mientras trabajaba en la firma Tarjeta Naranja.
La audiencia estuvo a cargo del fiscal Diego Hevia, con la representación de la auxiliar de fiscal Natalia Carabajal. La Fiscalía solicitó medidas de coerción de menor intensidad por seis meses, pedido que fue aceptado por el juez que encabezó la audiencia.
El Ministerio Fiscal expuso los avances de la investigación y explicó que aún restan pericias y análisis documentales para determinar el perjuicio económico total. El acusado ya no mantiene vínculo laboral con la empresa.
Según la acusación, el primer hecho ocurrió el 12 de febrero de 2025, cuando una clienta olvidó su tarjeta de crédito en una terminal de autoconsulta de la sucursal de calle Congreso 32. El imputado, que la había asistido, tomó el plástico y lo utilizó sin autorización entre las 13.01 de ese día y las 23 del 22 de febrero. En total realizó 24 compras en distintos comercios, incluyendo dos operaciones simuladas en un negocio propio. El perjuicio para la empresa financiera fue de $2.153.104.
El segundo episodio ocurrió el 13 de febrero de 2025, cuando otra clienta dejó su tarjeta en la misma terminal. De acuerdo con la Fiscalía, el acusado volvió a aprovechar la situación y realizó dos compras de $270.000 cada una en su propio comercio mediante el sistema de pago por “toque”, además de una compra de $4.300 en un local de comidas rápidas. El daño económico ascendió a $465.700, también absorbido por la firma financiera tras desconocerse las operaciones.
La Fiscalía calificó ambos hechos como defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito sustraída, en concurso real.