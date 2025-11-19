Un ex empleado fue imputado por usar tarjetas olvidadas por clientes para realizar compras

Según la acusación, el primer hecho ocurrió el 12 de febrero de 2025, cuando una clienta olvidó su tarjeta de crédito en una terminal de autoconsulta de la sucursal de calle Congreso 32. El imputado, que la había asistido, tomó el plástico y lo utilizó sin autorización entre las 13.01 de ese día y las 23 del 22 de febrero. En total realizó 24 compras en distintos comercios, incluyendo dos operaciones simuladas en un negocio propio. El perjuicio para la empresa financiera fue de $2.153.104.