Secciones
Seguridad

Un ex empleado fue imputado por usar tarjetas olvidadas por clientes para realizar compras

El ex trabajador de una entidad financiera habría utilizado los plásticos dejados por dos clientas en una terminal de autoconsulta para efectuar operaciones por más de $2,5 millones.

Ministerio Público Fiscal (MPF). ARCHIVO Ministerio Público Fiscal (MPF). ARCHIVO
Hace 2 Hs

El Ministerio Fiscal (MPF), a través de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, formuló cargos este miércoles 19 de noviembre contra un hombre de 28 años acusado de cometer maniobras defraudatorias mientras trabajaba en la firma Tarjeta Naranja. 

La audiencia estuvo a cargo del fiscal Diego Hevia, con la representación de la auxiliar de fiscal Natalia Carabajal. La Fiscalía solicitó medidas de coerción de menor intensidad por seis meses, pedido que fue aceptado por el juez que encabezó la audiencia.

El Ministerio Fiscal expuso los avances de la investigación y explicó que aún restan pericias y análisis documentales para determinar el perjuicio económico total. El acusado ya no mantiene vínculo laboral con la empresa.

Según la acusación, el primer hecho ocurrió el 12 de febrero de 2025, cuando una clienta olvidó su tarjeta de crédito en una terminal de autoconsulta de la sucursal de calle Congreso 32. El imputado, que la había asistido, tomó el plástico y lo utilizó sin autorización entre las 13.01 de ese día y las 23 del 22 de febrero. En total realizó 24 compras en distintos comercios, incluyendo dos operaciones simuladas en un negocio propio. El perjuicio para la empresa financiera fue de $2.153.104.

El segundo episodio ocurrió el 13 de febrero de 2025, cuando otra clienta dejó su tarjeta en la misma terminal. De acuerdo con la Fiscalía, el acusado volvió a aprovechar la situación y realizó dos compras de $270.000 cada una en su propio comercio mediante el sistema de pago por “toque”, además de una compra de $4.300 en un local de comidas rápidas. El daño económico ascendió a $465.700, también absorbido por la firma financiera tras desconocerse las operaciones.

La Fiscalía calificó ambos hechos como defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito sustraída, en concurso real.

Temas TucumánMinisterio PúblicoMinisterio Público FiscalDiego Hevia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo en El Cadillal: acusaron a tres policías por usar a presos como albañiles en la casa de un jefe policial

Escándalo en El Cadillal: acusaron a tres policías por usar a presos como albañiles en la casa de un jefe policial

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Las tormentosas novelas tucumanas
3

Las tormentosas novelas tucumanas

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana
5

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

Más Noticias
¿Quién es Gastón Guillemet, el prófugo más buscado de Argentina?

¿Quién es Gastón Guillemet, el prófugo más buscado de Argentina?

Escándalo en la Policía: Agüero Gamboa contó por qué no habrá cambios en la cúpula y aseguró que las investigaciones “van a fondo”

Escándalo en la Policía: Agüero Gamboa contó por qué no habrá cambios en la cúpula y aseguró que las investigaciones “van a fondo”

Qué es la asociación ilícita tributaria, el delito por el cual investigan un grupo empresario de Tucumán

Qué es la asociación ilícita tributaria, el delito por el cual investigan un grupo empresario de Tucumán

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

Las tormentosas novelas tucumanas

Las tormentosas novelas tucumanas

Comentarios