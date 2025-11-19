Tucumán estudia integrarse al régimen nacional que ordena los Riesgos del Trabajo

Según explicaron desde la SRT, el decreto tiene como finalidad optimizar la operatividad del sistema de Riesgos del Trabajo mediante una estructura administrativa más sólida y un procedimiento más ordenado, que reduzca la litigiosidad y garantice que los conflictos se tramiten primero en la vía administrativa. También busca uniformar criterios, mejorar la previsibilidad de los procesos e integrar a los empleadores públicos en un régimen de protección equiparable al del sector privado.