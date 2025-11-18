A todo o nada: Graneros y Tucumán Central se disputan un lugar en los playoffs del Regional

La Región Norte del Regional Federal Amateur entra en su tramo decisivo y solo queda un boleto disponible para completar el cuadro de octavos de final. Por ahora, los tucumanos clasificados son tres: Sportivo Guzmán y Central Norte, desde la zona 8, y San Pablo, por la zona 10. El resto sigue en suspenso.
La definición más caliente será hoy en el complejo deportivo de Graneros. Este miércoles, desde las 17, el local recibirá en un duelo a todo o nada al reciente campeón de la Liga Tucumana, Tucumán Central, con el arbitraje de Rodrigo Ballestero.
El contexto es simple y dramático: el empate elimina a ambos. Graneros llega con cuatro puntos; si gana, sumará siete y quedará como líder, aunque luego tendrá fecha libre y deberá esperar que Tucumán Central derrote a Famaillá en la última fecha para clasificarse (o confiar en un empate y definir su suerte por diferencia de gol).
Los de Villa Alem, en cambio, dependen de sí mismos: necesitan el triunfo para alcanzar las cuatro unidades y jugarse la clasificación en casa frente a Famaillá, sabiendo que llegar a siete los metería en la próxima fase.
Famaillá, líder de la zona 9 con seis puntos, tiene puntaje perfecto y una clasificación bien encaminada. Si derrota a Tucumán Central en la última fecha, avanzará a octavos.
Por si fuera poco, el encuentro decisivo tiene otro condimento especial: puede funcionar como revancha de las semifinales de la Liga Tucumana, donde Tucumán Central se impuso 1-0 ante el “Cocodrilo”. “Es un estímulo, es verdad”, reconoce el capitán de Graneros, Pablo Lencina. Y agrega: “Sea el rival que sea, nosotros siempre vamos a salir a ganar. Mañana no tiene que ser la excepción: sabemos que necesitamos el triunfo y no podemos especular”.
Consultado por LA GACETA, también recordó el polémico arbitraje de aquella tarde, aunque admitió no prestarle demasiada atención. “Yo me preocupo por lo que podemos hacer nosotros mañana. No me preocupo por el rival ni por la terna arbitral. Nos desconcentramos en una sola jugada y nos convirtieron. Mañana tendremos una revancha en la que nos jugamos mucho: el trabajo del año, el del año que viene; nos jugamos el prestigio de defender el título de la Región Norte”.
Por el lado de Tucumán Central, la voz que se levantó fue la de su capitán, Franco Barrera, quien hace tres temporadas está en el club: ascendió a Primera A en 2023 y en 2024 quedó a un paso de los playoffs del Regional. “Nosotros vamos a ir a buscar el partido, seguro será palo a palo. El empate nos deja eliminados a ambos. Si logramos los tres puntos, después definimos en casa con Famaillá”, remarcó.
Barrera, defensor con varios títulos en su recorrido, subrayó la mentalidad con la que llegan a la definición: “Siempre nos propusimos pelear todo lo que jugamos este año. Ya cumplimos el sueño del club de ser campeón anual por primera vez, pero queremos seguir en el Regional. Para eso hay que ganar sí o sí en Graneros. Será la final del mundo y se definirá por detalles. Ya nos conocemos bastante con el rival: sabemos de sus virtudes y defectos”.
Con semejante contexto, presión y historia reciente entre ambos, la zona 9 promete una de las definiciones más intensas del torneo. Hoy, en Graneros, no hay margen para el error: uno celebrará y el otro quedará en el camino.